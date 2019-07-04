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Одно сердце на двоих. В Индии родились необычные сиамские близнецы
Источник материала: Партизан
В индийском штате Одиша родились необычные сиамские близнецы.
Малыши соединены в области грудной клетки и живота. У них одно сердце на двоих. Вес двух девочек – чуть более 4 килограммов.
Сейчас они находятся под наблюдением специально созданной команды из 7 медиков. Состояние близнецов нестабильно, им необходим кислород.
Врачи пока не знают, удастся ли в дальнейшем отделить сестёр друг от друга. Вероятнее всего, такую операцию посчитают слишком опасной.
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В индийском штате Одиша родились необычные сиамские близнецы.
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