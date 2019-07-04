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Школьникам увеличат каникулы в 2020 году

05.07.2019 12:01 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Министерство образования установило даты организации учебного процесса в учреждениях общего среднего образования: утверждены даты каникул и выпускных экзаменов на 2019/2020 учебный год.



Осенью школьники будут отдыхать 9 дней – с 1 по 9 ноября включительно. Зимние каникулы пройдут с 26 декабря по 11 января. К этому следует прибавить и праздничный день 25 декабря, так что зимние каникулы будут очень длинными - аж 18 дней!


Ну, а самые короткие каникулы весной с 30 марта по 4 апреля – всего 6 дней.

Ученики первых и вторых классов будут отдыхать дополнительно еще неделю с 17 по 23 февраля.

 
 
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Министерство образования установило даты организации учебного процесса в учреждениях общего среднего образования: утверждены даты каникул и выпускных экзаменов...
 
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