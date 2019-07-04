Школьникам увеличат каникулы в 2020 году









Осенью школьники будут отдыхать 9 дней – с 1 по 9 ноября включительно. Зимние каникулы пройдут с 26 декабря по 11 января. К этому следует прибавить и праздничный день 25 декабря, так что зимние каникулы будут очень длинными - аж 18 дней!









Ну, а самые короткие каникулы весной с 30 марта по 4 апреля – всего 6 дней.





Ученики первых и вторых классов будут отдыхать дополнительно еще неделю с 17 по 23 февраля.