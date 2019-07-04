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Бывшего зампреда Мингорисполкома Доморацкого приговорили к 12 годам

05.07.2019 11:32 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Суд Центрального района Минска приговорил бывшего зампреда Мингориспоклома, экс-начальника ГУПР Андрея Доморацкого к 12 годам лишения свободы. Приговор был оглашен в пятницу судом первой инстанции, он не окончательный и может быть обжалован.

Бывшего зампреда Мингорисполкома Доморацкого приговорили к 12 годам
Доморацкий признан виновным в совершении ряда коррупционных преступлений. 

По 210 статье (хищение) Доморацкому назначено 2 года лишения свободы, по статье 424 (превышение служебных полномочий) – 5 лет лишения свободы и штраф 76 тысяч рублей, по ч. 3. ст. 430 (взятка) – 10 лет лишения свободы. 

Кроме этого, суд назначил ему конфискацию всего имущества и удовлетворил в полном объеме иск прокурора в размере около 5 тысяч рублей. Суд постановил учесть в срок отбывания наказания время нахождения под стражей с 7 мая 2018 года.


Данный приговор не окончательный и может быть обжалован.

Родственники обвиняемого не согласны с приговором, считают его "незаконным, суровым".

Сам Доморацкий после оглашения приговора, отвечая на вопрос Sputnik, ответил, что будет его обжаловать.

Мать Доморацкого на оглашение приговора пришла с плакатами - цитатами Лукашенко, а выйдя из зала суда, сделала для прессы несколько громких заявлений. 



Как сообщалось ранее, сегодня стало известно, что накануне был вынесен приговор еще одному чиновнику-взяточнику - помощнику Лукашенко по Гродненской области Сергею Ровнейко. Его также приговорили к 12 годам лишения свободы, но поскольку приговор выносился Верховным судом, то он окончательный и обжалованию не подлежит.

Правда, в отличие от дела Доморацкого, о деле Ровнейко почти ничего неизвестно - оно было засекречено по приказу Лукашенко и рассмотрение его в суде было закрытым.


 
Теги: Минск
 
 
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Суд Центрального района Минска приговорил бывшего зампреда Мингориспоклома, экс-начальника ГУПР Андрея Доморацкого к 12 годам лишения свободы. Приговор был...
 
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