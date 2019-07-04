Бывшего зампреда Мингорисполкома Доморацкого приговорили к 12 годам

Доморацкий признан виновным в совершении ряда коррупционных преступлений.





По 210 статье (хищение) Доморацкому назначено 2 года лишения свободы, по статье 424 (превышение служебных полномочий) – 5 лет лишения свободы и штраф 76 тысяч рублей, по ч. 3. ст. 430 (взятка) – 10 лет лишения свободы.





Кроме этого, суд назначил ему конфискацию всего имущества и удовлетворил в полном объеме иск прокурора в размере около 5 тысяч рублей. Суд постановил учесть в срок отбывания наказания время нахождения под стражей с 7 мая 2018 года.









Данный приговор не окончательный и может быть обжалован.





Родственники обвиняемого не согласны с приговором, считают его "незаконным, суровым".





Sputnik , ответил, что будет его обжаловать. Сам Доморацкий после оглашения приговора, отвечая на вопрос, ответил, что будет его обжаловать.





Мать Доморацкого на оглашение приговора пришла с плакатами - цитатами Лукашенко, а выйдя из зала суда, сделала для прессы несколько громких заявлений.













накануне был вынесен приговор еще одному чиновнику-взяточнику - помощнику Лукашенко по Гродненской области Сергею Ровнейко . Его также приговорили к 12 годам лишения свободы, но поскольку приговор выносился Верховным судом, то он окончательный и обжалованию не подлежит. Как сообщалось ранее, сегодня стало известно, что. Его также приговорили к 12 годам лишения свободы, но поскольку приговор выносился Верховным судом, то он окончательный и обжалованию не подлежит.





Правда, в отличие от дела Доморацкого, о деле Ровнейко почти ничего неизвестно - оно было засекречено по приказу Лукашенко и рассмотрение его в суде было закрытым.



