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Бывшего зампреда Мингорисполкома Доморацкого приговорили к 12 годам
Источник материала: Партизан
Суд Центрального района Минска приговорил бывшего зампреда Мингориспоклома, экс-начальника ГУПР Андрея Доморацкого к 12 годам лишения свободы. Приговор был оглашен в пятницу судом первой инстанции, он не окончательный и может быть обжалован.
Доморацкий признан виновным в совершении ряда коррупционных преступлений.
По 210 статье (хищение) Доморацкому назначено 2 года лишения свободы, по статье 424 (превышение служебных полномочий) – 5 лет лишения свободы и штраф 76 тысяч рублей, по ч. 3. ст. 430 (взятка) – 10 лет лишения свободы.
Кроме этого, суд назначил ему конфискацию всего имущества и удовлетворил в полном объеме иск прокурора в размере около 5 тысяч рублей. Суд постановил учесть в срок отбывания наказания время нахождения под стражей с 7 мая 2018 года.
Данный приговор не окончательный и может быть обжалован.
Родственники обвиняемого не согласны с приговором, считают его "незаконным, суровым".
Сам Доморацкий после оглашения приговора, отвечая на вопрос
Мать Доморацкого на оглашение приговора пришла с плакатами - цитатами Лукашенко, а выйдя из зала суда, сделала для прессы несколько громких заявлений.
Как сообщалось ранее, сегодня стало известно, что
Правда, в отличие от дела Доморацкого, о деле Ровнейко почти ничего неизвестно - оно было засекречено по приказу Лукашенко и рассмотрение его в суде было закрытым.
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Суд Центрального района Минска приговорил бывшего зампреда Мингориспоклома, экс-начальника ГУПР Андрея Доморацкого к 12 годам лишения свободы. Приговор был...
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