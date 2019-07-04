Одного из лидеров гомельской банды Морозова задержали в России. Он был в бегах 15 лет

сообщает МВД Беларуси. Спецоперация стала успешным завершением длительных оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление скрывшихся от следствия участников организованной преступной группы,МВД Беларуси.





– Разыскиваемый работал охранником на одном из предприятий. Во время задержания он предъявил российский паспорт на чужое имя, намереваясь таким образом скрыть свою личность. Предполагается, что документ является подлинным. Предстоит выяснить, на каком основании он был выдан задержанному, – рассказали в ГУБОПиК МВД.





Сейчас 52-летний гомельчанин находится в СИЗО, готовится процедура его экстрадиции в Беларусь.









Известно, что Сергей Дербенев свыше 14 лет находился в международном розыске за совершение убийств на Гомельщине в конце 90-х начале 2000 годов в составе банды Морозова.





Всего следствием было доказано более 100 преступлений, совершенных «морозовцами», в том числе порядка 20 убийств. Лидеры группировки Сергей Морозов, Игорь Данченко и Валерий Горбатый были приговорены к высшей мере наказания и похже расстреляны.









На свободе остаются еще два участника организованной преступной группы, работа по их поиску продолжается.