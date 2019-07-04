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Ибрагимовичу неправильно написали фамилию на футболке
Источник материала: Tut.by
Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович в прошедшем матче регулярного чемпионата MLS с «Торонто» сделал дубль, обеспечив своей команде победу 2:0. Но зрителям матч запомнится и по другой причине.
Каким-то образом Ибрагимовичу досталась футболка с неправильным написанием его фамилии. И во время матча на спине знаменитого шведского нападающего красовалась надпись «Ирбагимович».
Напомним, Ибрагимович перешел в американский «Лос-Анджелес Гэлакси» в начале 2018 года. Ранее он выступал за «Аякс», «Ювентус», «Интер», «Барселону», «Милан», «ПСЖ» и «Манчестер Юнайтед».
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Но он отыграл в ней весь матч.
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