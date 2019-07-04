Ибрагимовичу неправильно написали фамилию на футболке

Источник материала: Tut.by

Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович в прошедшем матче регулярного чемпионата MLS с «Торонто» сделал дубль, обеспечив своей команде победу 2:0. Но зрителям матч запомнится и по другой причине.

Каким-то образом Ибрагимовичу досталась футболка с неправильным написанием его фамилии. И во время матча на спине знаменитого шведского нападающего красовалась надпись «Ирбагимович».

Напомним, Ибрагимович перешел в американский «Лос-Анджелес Гэлакси» в начале 2018 года. Ранее он выступал за «Аякс», «Ювентус», «Интер», «Барселону», «Милан», «ПСЖ» и «Манчестер Юнайтед».