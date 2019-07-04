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Солигорский солдат после отпуска сбежал воевать в Украину.

05.07.2019 — Разное | Soligorsk News  
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Источник материала: Soligorsk News


29 июня 2019 13:45 8553

Солигорский солдат после отпуска сбежал воевать в Украину.

Автор: Эдуард Кидяев. Источник: сайт theworldnews.net.

25-летний житель Солигорска во время службы в армии сбежал из Беларуси, чтобы воевать на стороне одной из самопровозглашенных республик Донбасса. Однако сотрудники Службы безопасности Украины задержали парня, и на днях ему вынесли приговор.

Солигорский солдат после отпуска сбежал воевать в Украину.

Житель Солигорска проходил срочную службу в звании ефрейтора в одной из воинских частей Беларуси. После отпуска он решил отправиться в Украину, чтобы вступить в ряды вооруженного формирования самопровозглашенных республик и воевать. Такие планы у него были еще до призыва в Вооруженные Силы.

Молодой человек понимал последствия принятия такого решения и не планировал возвращаться в Беларусь. Поскольку денег на поездку в Украину у него не было, он приобрел в рассрочку мобильный телефон в салоне связи и сразу же продал его. На следующий день житель Солигорска отправился в Украину.

Однако его планам не было суждено сбыться: в соседней стране его задержали сотрудники СБУ. Минский областной суд приговорил дезертира к пяти годам колонии и лишению звания «ефрейтор».

Источник: сайт theworldnews.net.  Фото носит иллюстративный характер.

©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"
 
 
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29 июня 2019 13:45 8553 Солигорский солдат после отпуска сбежал воевать в...
 
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