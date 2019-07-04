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Солигорский солдат после отпуска сбежал воевать в Украину.
05.07.2019 — Разное | Soligorsk News
Источник материала: Soligorsk News
29 июня 2019 13:45 8553
Солигорский солдат после отпуска сбежал воевать в Украину.
25-летний житель Солигорска во время службы в армии сбежал из Беларуси, чтобы воевать на стороне одной из самопровозглашенных республик Донбасса. Однако сотрудники Службы безопасности Украины задержали парня, и на днях ему вынесли приговор.
Житель Солигорска проходил срочную службу в звании ефрейтора в одной из воинских частей Беларуси. После отпуска он решил отправиться в Украину, чтобы вступить в ряды вооруженного формирования самопровозглашенных республик и воевать. Такие планы у него были еще до призыва в Вооруженные Силы.
Источник: сайт
©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"
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29 июня 2019 13:45 8553 Солигорский солдат после отпуска сбежал воевать в...
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