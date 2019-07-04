Российские пограничнки посоветовали беларусу не ездить в Грузию и Украину

Источник материала: KYKY

Мужчина из Беларуси путешествовал на автомобиле, но на границе с Россией с ним произошел занимательный случай. Ему посоветовали отказаться от поездок в Грузию и Украину, чтобы избежать проблем с российскими пограничниками. Об этом рассказало издание «Наша Нива».

Беларуса зовут Евгений Малаховский. Трудности у него возникли на границе Россия-Финляндия, пропускной пункт Вяртсиля со стороны РФ. С его слов, пограничники долго изучали его паспорт, в котором стояли отметки о том, что за последние годы он часто бывал в Грузии и Украине. Они интересовались, с какой целью мужчина туда вообще ездил. А потом выдали рекомендацию и вовсе не посещать эти страны.

Малаховский подчеркнул, что после этого его машину посчитали «подозрительной». Он провел в боксе больше двух часов, его личные вещи проверили полностью, вплоть до нижнего белья. Более того, Евгений уверяет, что таможенники намеренно залили его паспорт краской.

Позже ситуация повторилась на норвежско-российской границе. У беларуса спрашивали, зачем он ездил в Грузию и Украину, его ответы передавали по рации. И вновь досмотрели. Журналисты «Нашей Нивы» обратились к пограничному управлению ФСБ по Республике Карелия, но там заявили, что это – всего лишь частные случаи. Штампы в паспорте не влияют на возможность пересекать границу.