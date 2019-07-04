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Станции обезжелезивания воды будут введены в эксплуатацию в нескольких населенных пунктах Слуцкого района до октября 2019 года
05.07.2019 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
В Слуцком районе проводятся мероприятия по выполнению государственной программы «Чистая вода».
Как рассказал исполняющий обязанности главного инженера ДПУП «Слуцкводоканал» Алексей Михайлович Забагрин, до октября 2019 года станции обезжелезивания воды будут введены в эксплуатацию предприятием в агрогородках Весея, Подлесье, Козловичи, в деревне Серяги.
Оборудование закуплено, сейчас определяют подрядчика на изготовление и установку станций в этих населенных пунктах. Это автоматические станции контейнерного типа размером примерно 9х3 метра.
На 2020 год запланирована установка Слуцким водоканалом станций по обезжелезиванию воды в агрогородке Заполье и деревне Знамя. Заказана проектно-сметная документация.
Управлением капитального строительства Слуцкого района в текущем году будут введены в эксплуатацию станции обезжелезивания воды в деревнях Квасыничи, Сороги, агрогородке Танежицы.
Ведутся подготовительные работы по установке в 2020 году таких станций в агрогородке Вежи и деревне Клепчаны.
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Станции обезжелезивания воды будут введены в эксплуатацию в нескольких населенных пунктах Слуцкого района до октября 2019 года
В Слуцком районе проводятся мероприятия по выполнению государственной программы «Чистая вода».
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