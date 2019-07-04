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Станции обезжелезивания воды будут введены в эксплуатацию в нескольких населенных пунктах Слуцкого района до октября 2019 года

05.07.2019 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город

В Слуцком районе проводятся мероприятия по выполнению государственной программы «Чистая вода».

Как рассказал исполняющий обязанности главного инженера ДПУП «Слуцкводоканал» Алексей Михайлович Забагрин, до октября 2019 года станции обезжелезивания воды будут введены в эксплуатацию предприятием в агрогородках Весея, Подлесье, Козловичи, в деревне Серяги.

Оборудование закуплено, сейчас определяют подрядчика на изготовление и установку станций в этих населенных пунктах. Это автоматические станции контейнерного типа размером примерно 9х3 метра.

На 2020 год запланирована установка Слуцким водоканалом станций по обезжелезиванию воды в агрогородке Заполье и деревне Знамя. Заказана проектно-сметная документация.

Управлением капитального строительства Слуцкого района в текущем году будут введены в эксплуатацию станции обезжелезивания воды в деревнях Квасыничи, Сороги, агрогородке Танежицы.

Ведутся подготовительные работы по установке в 2020 году таких станций в агрогородке Вежи и деревне Клепчаны.

Слуцкий край

 
 
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В Слуцком районе проводятся мероприятия по выполнению государственной программы «Чистая вода».
 
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