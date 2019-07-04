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В Солигорске за взятки арестован врач

05.07.2019 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город

Отделением по борьбе с экономическими преступлениями Солигорского РОВД выявлены факты неоднократного получения взяток врачом ортопедом-травматологом детской поликлиники Солигорской ЦРБ.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установлено, что врач детской поликлиники на протяжении нескольких лет получал «благодарности» за благоприятное решение вопросов по выдаче листков нетрудоспособности по уходу за больным ребенком. Фактически «больничные» выдавались родителям здоровых детей, использующим шанс получить освобождение от работы, причем, оплачиваемое. В целом установлено около 20 фактов получения взятки детским врачом-ортопедом. В качестве вознаграждения он получал продукты питания, спиртные напитки и определенные денежные суммы.

По фактам взяточничества УСК Минской области Республики Беларусь возбуждены уголовные дела по ч. 1 и 2 ст. 430 УК Республики Беларусь. Медик арестован и находится в следственном изоляторе. Он уже дал признательные показания.

Частью 2 статьи 430 УК РБ предусмотрено в виде лишения свободы на срок от 3 до 10 лет с конфискацией имущества и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Отдел новостей "Электронного Солигорска" по информации Солигорского РОВД

 
Теги: Новости
 
 
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Отделением по борьбе с экономическими преступлениями Солигорского РОВД выявлены факты неоднократного получения взяток врачом ортопедом-травматологом детской...
 
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