Бывший помощник президента получил приговор Верховного суда

Источник материала: Ежедневник



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4 июля суд вынес Сергею Ровнейко приговор: 12 лет колонии усиленного режима и конфискация всего имущества. Ранее Лукашенко заявлял, что его помощник вел себя в области "как бандит".

Как сообщили в Верховном суде, Ровнейко признан виновным в принятии материальных ценностей, предоставляемых исключительно в связи с занимаемым им должностным положением, за благоприятное решение вопросов, входящих в его компетенцию, а также за выполнение в интересах дающего взятку какого-либо действия, которое это лицо могло совершить с использованием своих служебных полномочий (получении взятки), повторно, в особо крупном размере, лицом, занимающим ответственное положение (ч.3 ст.430 Уголовного кодекса).

Ровнейко работал помощником президента – инспектором по Гродненской области. Год назад он был задержан. Как сообщал КГБ, чиновника взяли с поличным при получении взятки в размере 200 тысяч долларов.

Задержание чиновника, входившего в кадровый реестр президента, комментировал Александр Лукашенко. По его словам, Ровнейко в области вел себя «как преступник, самый настоящий бандит», вымогая деньги у бизнеса за решение различных вопросов. Поводом для разработки стал слишком роскошный образ жизни Ровнейко: «автомобили до десятка, квартиры до десятка».

В должности помощника президента по Гродненской области Ровнейко пробыл около трех лет. До этого он работал в Комитете госконтроля.

Примечательно, что до задержания Ровнейко возглавлял Гродненское отделение федерации бокса. Между тем председатель Белорусской федерации бокса и гендиректор СООО «Вестерн Технолоджиз» Дмитрий Тихомолов также получил приговор Верховного суда – за дачу взятки в крупном размере.

Заседание суда проходило в закрытом режиме.