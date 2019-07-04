|
Бывший помощник президента получил приговор Верховного суда
05.07.2019 12:55 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: sozh.info
4 июля суд вынес Сергею Ровнейко приговор: 12 лет колонии усиленного режима и конфискация всего имущества. Ранее Лукашенко заявлял, что его помощник вел себя в области "как бандит".
Как сообщили в Верховном суде, Ровнейко признан виновным в принятии материальных ценностей, предоставляемых исключительно в связи с занимаемым им должностным положением, за благоприятное решение вопросов, входящих в его компетенцию, а также за выполнение в интересах дающего взятку какого-либо действия, которое это лицо могло совершить с использованием своих служебных полномочий (получении взятки), повторно, в особо крупном размере, лицом, занимающим ответственное положение (ч.3 ст.430 Уголовного кодекса).
Ровнейко работал помощником президента – инспектором по Гродненской области. Год назад он был задержан. Как сообщал КГБ, чиновника взяли с поличным при получении взятки в размере 200 тысяч долларов.
Задержание чиновника, входившего в кадровый реестр президента, комментировал Александр Лукашенко. По его словам, Ровнейко в области вел себя «как преступник, самый настоящий бандит», вымогая деньги у бизнеса за решение различных вопросов. Поводом для разработки стал слишком роскошный образ жизни Ровнейко: «автомобили до десятка, квартиры до десятка».
В должности помощника президента по Гродненской области Ровнейко пробыл около трех лет. До этого он работал в Комитете госконтроля.
Примечательно, что до задержания Ровнейко возглавлял Гродненское отделение федерации бокса. Между тем председатель Белорусской федерации бокса и гендиректор СООО «Вестерн Технолоджиз» Дмитрий Тихомолов также получил приговор Верховного суда – за дачу взятки в крупном размере.
Заседание суда проходило в закрытом режиме.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
4 июля суд вынес Сергею Ровнейко приговор: 12 лет колонии усиленного режима и конфискация всего имущества. Ранее Лукашенко заявлял, что его помощник вел себя в...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)