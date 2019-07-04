BMW представил проект жилья будущего на 15 квадратных метров

Источник материала: Tut.by

Немецкий автоконцерт BMW представил на 9-ом Московском урбанистическом форуме проект MINI LIVING. Его цель — найти нестандартные и перспективные архитектурные решения для микроапартаментов будущего. Площадь такого жилья составляет в среднем 15 квадратных метров. MINI LIVING Urban Cabin, по мнению авторов проекта, будет востребована в современных перенаселенных городах, где необходимо объединить потребности человека в индивидуальности и мобильности. Подробнее о концепции микроапартаментов рассказывает РБК .





Концепция MINI LIVING Urban Cabin обеспечивает высокий уровень проживания в условиях максимально ограниченного пространства.

Это набор архитектурных решений, предоставляющих общественные пространства для инновационных форм сожительства, в которых каждый человек может почувствовать себя как дома, говорит креативный директор MINI LIVING Оке Хаузер.





















Авторы проекта считают необходимым сократить жилую площадь и рост цен на жилье. В концепции важно креативное использование пространства, которое применялось при разработке дизайна классических автомобилей Mini.

Проекты MINI LIVING Urban Cabin были успешно реализованы в Лондоне, Нью-Йорке, Лос-Анджелесе и Пекине. В Шанхае в этом году на месте промзоны появится многоуровневый жилой квартал с миниапартаментами, где будут рабочие, общественные и помещения для отдыха.









Основная цель проекта — на небольшой площади в 15 квадратных метров конструировать помещение с изменяемыми элементами и возможностью трансформации. Важным моментом при разработке дизайна объекта является сохранение и интеграция местных культурных особенностей и идентичности конкретного места.





Микроапартаменты состоят из гостиной, спальни, кухни и ванной. Многие из этих пространств соединены. Часть функций таких помещений как гостиная, столовая и кухня могут быть вынесены в общие зоны для встреч и совместной работы.

В компании также разработали серию проектов маленьких домов площадью около 60 квадратных метров, которые могут размещаться на улицах разных городов.