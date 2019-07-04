ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

BMW представил проект жилья будущего на 15 квадратных метров

05.07.2019 13:07 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Немецкий автоконцерт BMW представил на 9-ом Московском урбанистическом форуме проект MINI LIVING. Его цель — найти нестандартные и перспективные архитектурные решения для микроапартаментов будущего. Площадь такого жилья составляет в среднем 15 квадратных метров. MINI LIVING Urban Cabin, по мнению авторов проекта, будет востребована в современных перенаселенных городах, где необходимо объединить потребности человека в индивидуальности и мобильности. Подробнее о концепции микроапартаментов рассказывает РБК.


Концепция MINI LIVING Urban Cabin обеспечивает высокий уровень проживания в условиях максимально ограниченного пространства.

Это набор архитектурных решений, предоставляющих общественные пространства для инновационных форм сожительства, в которых каждый человек может почувствовать себя как дома, говорит креативный директор MINI LIVING Оке Хаузер.








Авторы проекта считают необходимым сократить жилую площадь и рост цен на жилье. В концепции важно креативное использование пространства, которое применялось при разработке дизайна классических автомобилей Mini.

Проекты MINI LIVING Urban Cabin были успешно реализованы в Лондоне, Нью-Йорке, Лос-Анджелесе и Пекине. В Шанхае в этом году на месте промзоны появится многоуровневый жилой квартал с миниапартаментами, где будут рабочие, общественные и помещения для отдыха.



Основная цель проекта — на небольшой площади в 15 квадратных метров конструировать помещение с изменяемыми элементами и возможностью трансформации. Важным моментом при разработке дизайна объекта является сохранение и интеграция местных культурных особенностей и идентичности конкретного места.


Микроапартаменты состоят из гостиной, спальни, кухни и ванной. Многие из этих пространств соединены. Часть функций таких помещений как гостиная, столовая и кухня могут быть вынесены в общие зоны для встреч и совместной работы.

В компании также разработали серию проектов маленьких домов площадью около 60 квадратных метров, которые могут размещаться на улицах разных городов.

 
 
Ссылка на источник 46
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По мнению авторов проекта, такое жилье будет востребована в современных перенаселенных городах.
 
Новости дня
Новости разные
 
Рынки в замешательстве перед публикацией данных о занятости
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

04.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
05.07.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика