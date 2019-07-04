ГАЗ-69 1968 года выпуска отреставрировал осиповчанин Михаил Гаврусенок.

Источник материала: Асiповiцкi край

Не только средство передвижения

Красавец ГАЗ-69 был заезжен до состояния «куча металлолома», а потом бережно и со знанием дела восстановлен.

Вторую жизнь легендарному «козлику» 1968 года выпуска подарил известный осиповичский фанат ретротехники Михаил Гаврусенок. Это его четвертый внедорожник.

Кроме джипов, через мастерскую автореставратора прошло 4 грузовика и приличное количество мотоциклов. Хотя грузовики ЗИЛ-130 и ГАЗ-53 скорее модернизировались для более выгодной коммерческой эксплуатации. На них мастер ставил дизельные двигатели, изменял тормозные системы, вносил элементы тюнинга для большего удобства обслуживания и ремонта.





Работы выполнял на заказ, в основном для россиян, поэтому о судьбе своих «питомцев» Гаврусенок почти ничего не знает. Но это как раз показатель уровня его мастерства: раз машина в порядке, реставратора из другой страны владелец беспокоить не станет. Хотя однажды было: хозяин «Виллиса» угробил мотор неквалифицированным обслуживанием и приехал на консультацию по ремонту.

Финансовая сторона реставрационного дела? По словам мастера, если работать одному (т.е. медленно) и восстанавливать достаточно распространенные в свое время машины, точно не разбогатеешь. Затраты времени и денег на запчасти большие, а спрос ограничен. Количество любителей ретротехники быстро растет, но аскетичный советский внедорожник никогда не догонит сверстницу — французскую «богиню» «Ситроен ДС».

Так что это занятие для души, которое затягивает и требует продолжения. И неудивительно, что в гараже у Михаила Васильевича уже накапливаются материалы для следующего проекта.

А готовую к эксплуатации машину он уже неделю продает через интернет. Кому интересно — забиваем в поисковик «ГАЗ-69, Осиповичи».