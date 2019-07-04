В Беларуси подорожает утильсбор на автомобили. Новые ставки

Источник материала: Виртуальный Брест

В Беларуси в среднем на 10% подорожает утильсбор на автомобили. Соответствующее решение содержится в постановлении правительства № 437 от 1 июля.





Постановление опубликовали на Национальном правовом интернет-портале Беларуси 5 июля. Оно вступит в силу через 10 дней после опубликования. Согласно документу, ставки утилизационного сбора увеличатся.

Ставки утилизационного сбора (руб.) в отношении транспортных средств, с даты выпуска которых прошло: Виды и категории колесных

транспортных средств не более 3-х лет свыше 3-х лет транспортные средства категории Ml, в том числе повышенной проходимости категории M1G, а также специальные и специализированные транспортные средства указанных категорий: с электродвигателями, за исключением транспортных средств с гибридной силовой установкой 544,5 816,7 с рабочим объемом двигателя не более 1000 см 3 , в том числе ТС с гибридной силовой установкой 936,5 5771,7 с рабочим объемом двигателя

свыше 1000 см 3 , но не более 2000 см 3 , в том числе ТС с гибридной силовой установкой 1459,3 8995,1 с рабочим объемом двигателя

свыше 2000 см 3 , но не более 3000 см 3 , в том числе ТС с гибридной силовой установкой 2787,8 17 554,7 с рабочим объемом двигателя

свыше 3000 см 3 , но не более 3500 см 3 3778,8 31 036,5 с рабочим объемом двигателя

свыше 3500 см 3 , в том числе ТС с гибридной силовой установкой 5989,5 38 125,9 ввозимые физическими лицами для личного пользования вне зависимости от объема двигателя 544,5 816,7 ввозимые (ввезенные) с территории государств — членов Евразийского экономического союза, за исключением ТС, находящихся под таможенным контролем, вне зависимости от рабочего объема двигателя 544,5 816,7 транспортные средства категорий N 1 , N 2 , N 3 , в том числе повышенной проходимости категории N 1 G, N 2 G, N 3 G, а также специализированные ТС указанных категорий транспортные средства полной массой не более 2,5 тонны 4 083,7 7 187,4 транспортные средства полной массой свыше 2,5 тонны, но не более 3,5 тонны 6 534,0 10 209,4 транспортные средства полной массой свыше 3,5 тонны, но не более 5 тонн 8 167,5 13 068,0 транспортные средства полной массой свыше 5 тонн, но не более 8 тонн 8 984,2 37 243,8 транспортные средства полной массой свыше 8 тонн, но не более 12 тонн 10 944,4 56 437,5 транспортные средства полной массой свыше 12 тонн, но не более 20 тонн 12 006,3 82 165,0 транспортные средства полной массой свыше 20 тонн, но не более 50 тонн 23 685,7 96 376,5 транспортные средства категорий M 2 , M 3 , в том числе повышенной проходимости категорий M 2 G, M 3 G, а также специальные и специализированные транспортные средства указанных категорий: с электродвигателями, за исключением ТС с гибридной силовой установкой 4 900,5 8 167,5 с объемом двигателя не более 2500 см 3 4 900,5 8 167,5 с объемом двигателя свыше 2500 см 3 , но не более 5000 см 3 9 801,0 24 502,5 с объемом двигателя свыше 5000 см 3 , но не более 10 000 см 3 13 068,0 35 937,0 с объемом двигателя свыше 10 000 см 3 16 335,0 42 471,0 самосвалы, предназначенные для эксплуатации в условиях бездорожья, полной массой: свыше 50 тонн, но не более 80 тонн 111 078,0 253 029,1 свыше 80 тонн, но не более 350 тонн 204 187,5 261 360,0 свыше 350 тонн 302 197,5 326 700,0 прицепы (полуприцепы) категории O 4 , а также специальные и специализированные прицепы (полуприцепы) указанной категории: прицепы полной массой свыше 10 тонн - 38 640,0 полуприцепы полной массой свыше 10 тонн - 38 640,0