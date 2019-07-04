Ученые обнаружили во внешних слоях Солнца «пушечные ядра»

Источник материала: Tut.by

Астрономы обнаружили во внешних слоях Солнца новый вид сферических образований, которые движутся по искривленным траекториям, подобно пушечным ядрам. Об этом сообщает N +1.



Изображение: SDO, NASA / tesis.lebedev.ru

Наблюдения в разных диапазонах показывают, что эти структуры являются сгустками материала хромосферы Солнца, которые приводятся в движение пересоединением магнитных линий, пишут авторы в принятом к публикации в The Astrophysical Journal Letters препринте на сайте arXiv.org.

Хромосфера — это одна из внешних оболочек Солнца и других звезд, расположенная между фотосферой, где рождается большая часть оптического излучения, с гораздо более разреженной и горячей короной. В хромосфере значительно меняются такие параметры, как плотность и температура плазмы, поэтому в ней происходит множество видов активности, таких как спикулы, выбросы и бомбы Эллермана.

Спикулы — это быстродвижущиеся и короткоживущие (характерное время около 15 минут) струи горячей плазмы, которые выстреливают в хромосферу на высоту до десятков тысяч километров, а затем исчезают. Выбросы — менее масштабные и еще более короткие (2−10 минут) потоки плазмы в виде перевернутой буквы Y, которые связаны с пересоединением линий магнитного поля небольшой индукции. Бомбы Эллермана — это крошечные по масштабам Солнца вспышки длительностью около 5 минут, наблюдаются по краям солнечных пятен, где линии магнитного поля выходят на поверхность фотосферы.

В работе под руководством Шухун Яня (Shuhong Yang) из Китайской академии наук описывается новый вид хромосферного объекта, который авторы называли пушечными ядрами (cannonballs, очевидный каламбур с употребляемой в разговорной речи фразой to do a cannonball, то есть «прыгать в воду „бомбочкой“»).

На полученных кадрах астрономы заметили объекты, перемещающиеся по искривленным траекториям подобно выпущенному из пушки ядру. В некоторых случаях они были темнее окружающего вещества, в других — светлее. На основе собранных данных удалось измерить параметры «ядер»: их средняя скорость оказалась равна 56 километрам в секунду, объем примерно равен полутора миллиардам кубических километров, а масса — ста пятидесяти миллионам килограммов.

Авторы исследования выдвинули теорию, согласно которой подобные сгустки рождаются при пересоединении магнитных линий в хромосфере. Так может происходить в результате всплытия из глубины звезды небольших магнитных петель, которые затем взаимодействуют с более крупномасштабным полем, что приводит плазму в движение вдоль доминирующего направления поля. При подобных пересоединениях энергия магнитного поля должна превращаться в кинетическую, потенциальную и тепловую энергию среды, что позволяет объяснить высокие скорости движения «ядер», а также должно быть эффективным способом разогрева хромосферы.

Однако пока что далеко не все ясно с данным феноменом. В частности, непонятно, почему некоторые «ядра» яркие, в то время как другие тусклее окружающего вещества, нет также объяснения их форме: если они управляются магнитным полем, то почему не выглядят как струи. Тем не менее авторы уверены, что нашли новое явление на Солнце, а не необычное проявление спикул, коронального дождя или других уже описанных процессов.