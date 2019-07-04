﻿ Ужесточение ответственности за «пьяную езду»: ГАИ предлагает ввести градации опьянения. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Ужесточение ответственности за «пьяную езду»: ГАИ предлагает ввести градации опьянения

05.07.2019 13:25 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

ГАИ предложила ввести градацию по степени опьянения и ужесточить ответственность за управление автомобилем пьяными водителями. Об этом в эфире телеканала ОНТ рассказал начальник ГАИ Беларуси Дмитрий Корзюк.


Фото: pixabay.com

По словам Корзюка, ГАИ предложила разделить состояние алкогольного опьянения водителя. Первая ступень — от 0,3 до 0,79 промилле алкоголя. Для этой категории нарушителей увеличат штраф до 100 БВ (ранее от 50 до 100. — Прим AUTO.TUT.BY). Срок лишения права управления останется тем же — 3 года. Вторая градация — от 0,8 промилле и более. Таким водителям будет грозить штраф в 200 базовых величин (5100 рублей) и лишение прав на 5 лет.

— Эти ужесточения мы согласовали со всеми заинтересованными [ведомствами]. При переработке кодекса, я думаю, эта норма будет внесена, — резюмировал главный гаишник страны.

Напомним, ранее об ужесточении ответственности за «пьяную езду», в том числе за ДТП, совершенные нетрезвыми водителями, неоднократно высказывался Александр Лукашенко.

" …Если ты пьяный сел за руль. У нас первый раз сел — ничего. Второй раз — пожурим. В третий — отберем автомобиль. Задержали тебя в пьяном виде — никакого автомобиля и пожизненно тебя лишают соответствующих прав на управление транспортом!.. Жестоко, может быть. Но посмотрите на тех, кто погиб на дорогах. На их родственников. А если убили твоего ребенка? А мы, как мыши под вениками, прячемся и начинаем рассуждать, запретить ли продавать в каком-то углу алкоголь. В одном запретим — в другом купят. Должна быть соответствующая жестокая мера ответственности. И с этой точки зрения я жду предложений", — говорил президент.

Как белорусских пьяных водителей наказывают сейчас?

Если ты попался впервые — получаешь штраф в 50−100 базовых (1275−2550 рублей) и 3 года лишения. Если второй раз в течение года — наступает уголовная ответственность: конфискация авто, в том числе не принадлежащего самому пьяному водителю, лишение прав уже на 5 лет с исправительными работами на срок до двух лет, арестом либо ограничением свободы и штрафом до 1000 базовых (25 500 рублей), а в ряде случаев — лишение свободы до двух лет.

 
 
Ссылка на источник 43
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Напомним, ранее об ужесточении ответственности за «пьяную езду», в том числе за ДТП, совершенные нетрезвыми водителями, неоднократно высказывался Александр...
 
Новости дня
Новости разные
 
Так хотел ещё раз побывать на «Прорыве». Несколько дней не дожил до 75-летия освобождения Беларуси ветеран войны Сергей Трофимович Клопов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

04.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
05.07.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика