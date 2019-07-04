Ужесточение ответственности за «пьяную езду»: ГАИ предлагает ввести градации опьянения

Источник материала: Tut.by

ГАИ предложила ввести градацию по степени опьянения и ужесточить ответственность за управление автомобилем пьяными водителями. Об этом в эфире телеканала ОНТ рассказал начальник ГАИ Беларуси Дмитрий Корзюк.



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По словам Корзюка, ГАИ предложила разделить состояние алкогольного опьянения водителя. Первая ступень — от 0,3 до 0,79 промилле алкоголя. Для этой категории нарушителей увеличат штраф до 100 БВ (ранее от 50 до 100. — Прим AUTO.TUT.BY). Срок лишения права управления останется тем же — 3 года. Вторая градация — от 0,8 промилле и более. Таким водителям будет грозить штраф в 200 базовых величин (5100 рублей) и лишение прав на 5 лет.

— Эти ужесточения мы согласовали со всеми заинтересованными [ведомствами]. При переработке кодекса, я думаю, эта норма будет внесена, — резюмировал главный гаишник страны.

Напомним, ранее об ужесточении ответственности за «пьяную езду», в том числе за ДТП, совершенные нетрезвыми водителями, неоднократно высказывался Александр Лукашенко.

" …Если ты пьяный сел за руль. У нас первый раз сел — ничего. Второй раз — пожурим. В третий — отберем автомобиль. Задержали тебя в пьяном виде — никакого автомобиля и пожизненно тебя лишают соответствующих прав на управление транспортом!.. Жестоко, может быть. Но посмотрите на тех, кто погиб на дорогах. На их родственников. А если убили твоего ребенка? А мы, как мыши под вениками, прячемся и начинаем рассуждать, запретить ли продавать в каком-то углу алкоголь. В одном запретим — в другом купят. Должна быть соответствующая жестокая мера ответственности. И с этой точки зрения я жду предложений", — говорил президент.

Как белорусских пьяных водителей наказывают сейчас?

Если ты попался впервые — получаешь штраф в 50−100 базовых (1275−2550 рублей) и 3 года лишения. Если второй раз в течение года — наступает уголовная ответственность: конфискация авто, в том числе не принадлежащего самому пьяному водителю, лишение прав уже на 5 лет с исправительными работами на срок до двух лет, арестом либо ограничением свободы и штрафом до 1000 базовых (25 500 рублей), а в ряде случаев — лишение свободы до двух лет.