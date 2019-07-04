Рынки в замешательстве перед публикацией данных о занятости

Источник материала: Myfin



Фото носит иллюстративный характер, источник: pixabay.com

Экономисты, опрошенные агентством Reuters, ожидают, что в отчете о занятости в несельскохозяйственном секторе будет отмечен существенный – на 160 000 новых рабочих мест в июле – рост по сравнению с 75 000 новых рабочих мест в мае. Слабые майские показатели вынудили председателя ФРС Джерома Пауэлла заявить в прошлом месяце, что центральный банк готов снизить процентные ставки для поддержания роста.

Однако, недавнее перемирие в американо-китайской торговой войне подняло настроения на рынке, ослабив аргументы в пользу более низких процентных ставок. В среду акции отметили новые исторические максимумы за короткую торговую сессию, а технологический сектор при этом возглавил поднявшийся бум.