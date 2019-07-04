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МАРТ требует от интернет-магазинов достоверных цен на товары
Источник материала: Myfin
При этом информация о цене товара должна быть доведена до потребителей до заключения договора розничной купли-продажи, то есть на сайте интернет-магазина.
«При совершении покупки в интернет-магазине моментом заключения договора розничной купли-продажи считается момент выдачи продавцом покупателю кассового или товарного чека, иного документа, подтверждающего факт приобретения товара», - сказано в сообщении на сайте МАРТ, адресованном владельцам интернет-магазинов.
МАРТ также напоминает по поводу НДС:
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Информация о цене товара должна быть доведена до потребителей до заключения договора розничной купли-продажи.
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