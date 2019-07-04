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Агурбаш: «На "Евровидении" мне предлагали убежище, если скажу, что страной правит деспот и тиран»
Источник материала: Tut.by
Белорусская певица и актриса Анжелика Агурбаш в конце июня
В 2005 г. Анжелика принимала участие в песенном конкурсе «Евровидение», который проходил в Киеве. Артистка, ее продюсер Филипп Киркоров и команда сильно рассчитывали на победу:
— У нас было все, для того чтобы выиграть этот конкурс. Или как минимум в тройку войти. По подсчетам букмекеров и поклонников, песня Love Me Tonight была лучшей. Валентин Юдашкин создал шедевральное платье, которое было признано лучшим за все время существования «Евровидения».
Однако в финал Агурбаш не попала: она заняла всего только 13 место в полуфинале. По словам певицы, в проведении конкурса, к сожалению, было очень много подводных камней:
— Тогда была политическая ситуация, неблагополучная для Беларуси. Перед полуфиналом конкурса на меня вышли хозяева «Евровидения» и предлагали мне политическое убежище, если я откажусь от Беларуси и заявлю, что страной правит деспот и тиран. Мне обеспечат политическое убежище в Европе, я прекрасно продефилирую на «Евровидении» и, может быть, даже его и выиграю.
Но Анжелика сразу сказала «нет». Мы узнаем об этом только теперь, потому что, как объясняет певица, тогда о таком говорить было нельзя, а теперь она не боится рассказывать, как это было. Более того, в интервью артистка призналась, что вообще не хотела ехать на «Евровидение»:
— У меня только родился Анастас (Прим. ред. — третий ребенок Агурбаш), я искренне не хотела участвовать. Я еще была не совсем в форме после родов.
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