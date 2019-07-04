Экс-помощника президента приговорили к 12 годам колонии

Ровнейко обвинялся в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 430 УК.
Суд признал его виновным в принятии должностным лицом материальных ценностей, предоставляемых исключительно в связи с занимаемым должностным положением, за благоприятное решение вопросов, входящих в его компетенцию, а также за выполнение в интересах дающего взятку какого-либо действия, которое это лицо могло совершить с использованием своих служебных полномочий (получении взятки), повторно, в особо крупном размере, лицом, занимающим ответственное положение.
Назначено наказание в виде лишения свободы на срок 12 лет с конфискацией всего имущества с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных обязанностей и осуществлением функций представителя власти, на срок 5 лет, с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях усиленного режима, сообщили в Верховном суде.