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Экс-помощника президента приговорили к 12 годам колонии

05.07.2019 13:52 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Экс-помощника президента приговорили к 12 годам колонии
pixabay.com

Ровнейко обвинялся в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 430 УК.

Суд признал его виновным в принятии должностным лицом материальных ценностей, предоставляемых исключительно в связи с занимаемым должностным положением, за благоприятное решение вопросов, входящих в его компетенцию, а также за выполнение в интересах дающего взятку какого-либо действия, которое это лицо могло совершить с использованием своих служебных полномочий (получении взятки), повторно, в особо крупном размере, лицом, занимающим ответственное положение.

Назначено наказание в виде лишения свободы на срок 12 лет с конфискацией всего имущества с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных обязанностей и осуществлением функций представителя власти, на срок 5 лет, с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях усиленного режима, сообщили в Верховном суде. 

Экс-помощника президента приговорили к 12 годам колонии
Бывшему помощнику президента Сергею Ровнейко предъявлено обвинение
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4 июля 2019 года Верховный Суд Беларуси рассмотрел уголовное дело в отношении Сергея Ровнейко, работавшего помощником президента Республики Беларусь – инспектором...
 
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