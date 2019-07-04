Экс-помощника президента приговорили к 12 годам колонии

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Ровнейко обвинялся в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 430 УК.

Суд признал его виновным в принятии должностным лицом материальных ценностей, предоставляемых исключительно в связи с занимаемым должностным положением, за благоприятное решение вопросов, входящих в его компетенцию, а также за выполнение в интересах дающего взятку какого-либо действия, которое это лицо могло совершить с использованием своих служебных полномочий (получении взятки), повторно, в особо крупном размере, лицом, занимающим ответственное положение.