ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Гродненском районе пьяный подросток угнал машину и попал в аварию

05.07.2019 14:03 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 4 июля в агрогородке Одельск Гродненского района пьяный подросток угнал машину и попал в ДТП.  

Как сообщает ГАИ УВД Гродненского облисполкома, в четверг около шести вечера 16-летний юноша вместе с приятелями распивал спиртные напитки. Насладившись отдыхом, парень собрался возвращаться к себе домой в соседнюю деревню.  

В Гродненском районе пьяный подросток угнал машину и попал в аварию
Фото: ГАИ УВД Гродненского облисполкома  

На улице несовершеннолетний заметил Renault, в замке зажигания которого находились ключи. В итоге юноша решил воспользоваться автомобилем, а не идти пешком. Поскольку навыков вождения у парня не было, почти сразу он врезался в скамейку, но решил не останавливаться.  

На просёлочной дороге юноша не удержал машину, в результате чего иномарка съехала с проезжей части и врезалась в камень. От удара автомобиль воспламенился.  

Подросток испугался, выбросил ключи и побежал домой. В деревне парня поймали очевидцы и вернули на место ДТП, где находились инспекторы ГАИ и сгоревшая машина.  

В Гродненском районе пьяный подросток угнал машину и попал в аварию
Фото: ГАИ УВД Гродненского облисполкома  

Медосвидетельствование показало, что уровень алкоголя в крови юного водителя превышал норму в 2,5 раза.  

Проводится проверка.  

Весной 2019 года в Лельчицком районе мужчина угнал машину, врезался на ней в дерево и уснул. 

Из горевшего автомобиля гражданина вытащил очевидец – подробнее здесь.  

Люди в материале: нет
 
 
Ссылка на источник 79
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. 4 июля в агрогородке Одельск Гродненского района пьяный подросток угнал машину и попал в ДТП.   Как сообщает ГАИ УВД Гродненского облисполкома, в...
 
Новости дня
Новости разные
 
Из-за загрязнения воды Атлантический океан «цветет» от берега до берега
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

04.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
05.07.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика