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Задержан один из лидеров банды Морозова, скрывавшийся 15 лет

05.07.2019 13:54 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В российском Владивостоке задержали одного из лидеров банды Морозова. Он был в бегах порядка 15 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Задержан один из лидеров банды Морозова, скрывавшийся 15 лет

Сейчас 52-летний гомельчанин находится в СИЗО. Готовится процедура его экстрадиции в Беларусь. Сергей Дербенёв за совершение убийств в Гомельской области в конце 90-х – начале 2000 находился в международном розыске.

Задержан один из лидеров банды Морозова, скрывавшийся 15 лет

Спецоперация по его поимке стала успешным итогом длительных оперативно-разыскных мероприятий.

Задержан один из лидеров банды Морозова, скрывавшийся 15 лет

Алексей Аксенов, начальник отдела ГУБОПиК МВД Беларуси:
Дербенев при задержании предъявил паспорт гражданина Российской Федерации, выданный на чужое имя, надеясь избежать задержания и ответственности. По имеющейся информации, Деребнев причастен к совершению ряда убийств на территории Гомельской области. Мы надеемся, что его задержание будет способствовать раскрытию данных преступлений и изобличению виновных лиц.

Задержан один из лидеров банды Морозова, скрывавшийся 15 лет

Следствие доказало более 20 убийств, совершенных преступной группой Морозова. Трое главарей банды были приговорены к высшей мере наказания. На свободе остаются еще два участника банды, работа по их поиску продолжается.

Люди в материале: Алексей Аксенов
 
 
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Новости Беларуси. В российском Владивостоке задержали одного из лидеров банды Морозова. Он был в бегах порядка 15 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на...
 
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