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Задержан один из лидеров банды Морозова, скрывавшийся 15 лет
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В российском Владивостоке задержали одного из лидеров банды Морозова. Он был в бегах порядка 15 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Сейчас 52-летний гомельчанин находится в СИЗО. Готовится процедура его экстрадиции в Беларусь. Сергей Дербенёв за совершение убийств в Гомельской области в конце 90-х – начале 2000 находился в международном розыске.
Спецоперация по его поимке стала успешным итогом длительных оперативно-разыскных мероприятий.
Алексей Аксенов, начальник отдела ГУБОПиК МВД Беларуси:
Следствие доказало более 20 убийств, совершенных преступной группой Морозова. Трое главарей банды были приговорены к высшей мере наказания. На свободе остаются еще два участника банды, работа по их поиску продолжается.
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Новости Беларуси. В российском Владивостоке задержали одного из лидеров банды Морозова. Он был в бегах порядка 15 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на...
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