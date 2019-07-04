Президентский оркестр Республики Беларусь 6 июля приглашает на бесплатный концерт в филармонии

Источник материала: Вороновская газета

Бесплатный большой концерт Президентского оркестра Республики Беларусь с участием звезд белорусского музыкального олимпа состоится 6 июля в областной филармонии.

А также, заслуженная артистка Республики Беларусь Наталья Тамело и солисты Большого театра Беларуси: заслуженный артист Республики Беларусь Владимир Громов, лауреаты международных конкурсов Илья Сильчуков, Александр Михнюк, Александр Гелах, Виктор Менделев, лауреат международных конкурсов Анатолий Сивко, лауреат национального конкурса Алексей Гриневич.На сцену выйдут также заслуженный коллектив Республики Беларусь фольклорная группа “Купалінка” Белгосфилармонии, ансамбль “Верасы”, солисты Национального академического народного оркестра им. И. Жиновича, ансамбль бального танца “Феерия”.

Ведущие концерта – заслуженная артистка Республики Беларусь Елена Спиридович, актер театра и кино Евгений Никитин.

В концерте принимают участие: народная артистка Беларуси Татьяна Мархель, заслуженный артист Республики Беларусь Игорь Денисов, актеры Национального Академического театра им. Я. Купалы, Драматического театра белорусской армии, Белорусского государственного молодёжного театра и театра-студии киноактера.

Режиссер концерта – заслуженный деятель искусств Нина Осипова.

Начало концерта в 18.00.

Служба информации «ГП»

Фото: из архива «ГП» и открытых источников