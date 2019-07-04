В Быхове ликвидирован пожар

Источник материала: Маяк Преднепровья

04 июля в 14 часов 06 минут на центр оперативного управления Быховского районного отдела по чрезвычайным ситуациям поступило сообщение о пожаре в частном жилом домовладении по улице Заслонова г. Быхова.

По прибытии к месту вызова первых подразделений спасателей в домовладении создалось плотное задымление, открытого горения не наблюдалось.

В результате пожара повреждено перекрытие, стены и имущество в доме. Пострадавших нет.

По одной из рассматриваемых версий причиной пожара явилось нарушение правил эксплуатации электрооборудования.

Старший инспектор группы пропаганды и взаимодействия с общественностью Быховского РОЧС

Сергей Исаенко