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В Быхове ликвидирован пожар

05.07.2019 — Разное | Маяк Преднепровья  
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Источник материала: Маяк Преднепровья

В Быхове ликвидирован пожар04 июля в 14 часов 06 минут на центр оперативного управления Быховского районного отдела по чрезвычайным ситуациям поступило сообщение о пожаре в частном жилом домовладении по улице Заслонова г. Быхова.

По прибытии к месту вызова первых подразделений спасателей в домовладении создалось плотное задымление, открытого горения не наблюдалось.

В результате пожара повреждено перекрытие, стены и имущество в доме. Пострадавших нет.

По одной из рассматриваемых версий причиной пожара явилось нарушение правил эксплуатации электрооборудования.

Старший инспектор группы пропаганды и взаимодействия с общественностью Быховского РОЧС

Сергей Исаенко

 
 
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04 июля в 14 часов 06 минут на центр оперативного управления Быховского районного отдела по чрезвычайным ситуациям поступило сообщение о
 
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