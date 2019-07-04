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Компания H&M набирает в минский магазин продавцов. Работников обещают достойную зарплату и скидки

05.07.2019 14:09 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Шведский бренд H&M, который намерен открыть первый розничный магазин в Беларуси, набирает в штат продавцов. Работникам обещают достойную зарплату, скидки на товар, обучение и возможность карьерного роста.


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Компания набирает продавцов-кассиров и продавцов-консультантов. Опыт работы не требуется. Наниматель обещает гибкий график работы, полную или частичную занятость (от 10 до 40 часов в неделю), добровольное медицинское страхование, скидку на продукцию всех брендов H&M Group. Работодатель также анонсирует достойную заработную плату, однако не уточняет конкретные суммы.

Соискатель должен быть целеустремленным и ответственным. Среди обязанностей, которые нужно будет выполнять, — консультация покупателей, работа в торговом зале, разбор поставок, работа в примерочных и на кассе.

Ранее H&M искал в свои магазины в Минске менеджера по кассовым операциям, менеджера отдела, визуального мерчендайзера.

 
Теги: Минск
 
 
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Шведский бренд H&M, который намерен открыть первый розничный магазин в Беларуси, набирает в штат продавцов. Работникам обещают достойную зарплату, скидки на товар,...
 
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