Беларусь рассчитывает собрать 7,6 миллиона тонн зерна

Источник материала: Ежедневник



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Минсельхозпрод озвучил оптимистичные ожидания по урожаю-2019.

Валовой сбор зерна в текущем году ожидается на уровне 7,6 млн т, сообщает БЕЛТА со ссылкой на замначальника главного управления растениеводства Министерства сельского хозяйства и продовольствия Татьяну Карбанович.

Специалист отметила неблагоприятные условия для роста и развития сельскохозяйственных культур в весенне-летний период. Жара и отсутствие осадков, а потом ливни со шквалистым ветром привели к частичному полеганию и повреждению посевов в ряде регионов страны. Зерновые пострадали на 213 тыс. га. При этом площадь гибели посевов составила около 70 тыс. га.

На сегодня уже пересеяно около 20 тыс. га. Кроме того, поврежденные посевы убирались на сенаж. В результате заготовлено более 200 тыс. т зерносенажа. По словам Карбанович, эта работа продолжается.

В прошлом году Беларусь получила гораздо более скромный урожай - 6,2 млн тонн после доработки (по данным Белстата). В 2017 году было собрано 7,18 млн тонн.