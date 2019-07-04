«Самое яркое событие в карьере»

Завершилось масштабное спортивное событие Беларуси и конинента, торжество побед и незабываемых эмоций – II Европейские игры – 2019. Тренеры со Смолевичской СДЮШОР Сергей Владимирович Цапов и Дмитрий Алексеевич Зараковский принимали участие в крупнейшем мультиспортивном форуме континента в качестве судей.



Сергей Владимирович Цапов является тренером высшей национальной категории Республики Беларусь, старшим тренером Минской области и Смолевичской СДЮШОР по вольной борьбе. Дмитрий Алексеевич Зараковский – тренер высшей национальной категории и тренер по вольной борьбе Смолевичской СДЮШОР. За плечами этих людей множество соревнований, наград и признание, но они наперебой с блеском в глазах рассказывают, что участие в качестве судей во II Европейских играх – самое яркое событие за всю спортивную и судейскую деятельность.

Сергей Цапов и Дмитрий Зараковский судили соревнования по вольной, по вольной женской и греко-римской борьбе, которые проходили во Дворце спорта. Такой высокой чести были удостоены лучшие из представителей тренерского состава по вольной борьбе Беларуси. Всего в качестве судей по данному виду спорта приняли участие 30 спортсменов из нашей страны и 30 из-за рубежа.



– Предложение принять участие в судействе поступило от Белорусской федерации борьбы, – рассказывает Сергей Владимирович Цапов. – Безусловно, мы обрадовались предоставленной чести и на протяжении долгого времени готовились к этому событию. Каждый из соревновательных дней явился хорошим уроком и примером для совершенствования личного мастерства. Было здорово посмотреть и на работу судей из разных стран. Кстати, сейчас многие женщины выступают в качестве судей, четыре представительницы прекрасной половины судили состязания Европейских игр. Посмотреть игры лучших борцов, титулованных спортсменов со всей Европы – это тоже прекрасный опыт и незабываемые впечатления.

Дмитрий Зараковский рассказывает, что многие из коллег из-за рубежа отмечали высокий организационный уровень II Европейских игр.

– Самое главное, что мы почерпнули для себя много нового, и теперь с радостью будем делиться этими навыками и опытом со своими воспитанниками, – поделился Дмитрий Алексеевич.

На закрытии II Европейских игр присутствовал президент Международного Олимпийского комитета Томас Бах, который вручил всем судьям сертификаты международного Олимпийского комитета, которые повышают профессиональный уровень каждого из судей.





II Европейские игры – 2019 завершились, но оставили в памяти каждого из участников, зрителей неизгладимые впечатления и красочные эмоции.

Лидия СУДНИКОВИЧ.