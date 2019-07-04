На минувшей неделе состоялось очередное заседание Смолевичского районного исполнительного комитета, на котором был рассмотрен вопрос «О готовности

сельскохозяйственных организаций Смолевичского района к уборочной кампании 2019 года».

Как доложила заместитель начальника управления по сельскому хозяйству и продовольствию Смолевичского райисполкома Александра Андреевна Боровская, в текущем году необходимо убрать 19730 гектаров зерновых и зернобобовых культур (без зерна кукурузы). План сдачи зерна для государственных нужд в 2019 году составляет 8900 тонн. Также необходимо убрать 402 гектара семенников многолетних трав, 4955 гектаров технических крестоцветных культур. Для уборки вышеуказанных площадей в сельскохозяйственных организациях района будут задействованы 69 единиц зерноуборочных комбайнов. Имеется 32 приспособления для уборки рапса.

— Нагрузка уборочной площади зерновых и зернобобовых культур, рапса и семенников трав в среднем на один имеющийся комбайн составляет 363,5 гектара. Продолжительность уборки озимого рапса с учетом погодных условий составит 9-10 дней. Уборку зерновых при благоприятной погоде планируется завершить за три недели, — рассказала Александра Боровская.

Для успешного проведения уборочных работ потребуется 1138 тонн дизельного топлива, 67 тонн бензина.

Для отвозки зерна от комбайнов необходимо задействовать 74 единицы транспорта. Для прессования соломы в хозяйствах имеется 41 пресс-подборщик.

В каждой сельхозорганизации созданы бригады по ремонту зерноуборочных комбайнов в ремонтных мастерских и в поле.

Для сушки и доработки зерна в районе будут задействованы 20 зерносушильных комплексов. В настоящее время в каждой сельскохозяйственной организации созданы звенья по обслуживанию сушильного комплекса. Определены работы по проведению текущего ремонта зерноскладов и подготовки площадок для временного складирования зерна. В настоящее время ведется работа по наведению порядка на территории зернотоков в соответствии с требованиями санитарных норм.

Как заверила Александра Боровская, на проведение уборочной кампании 2019 года привлечение материальных и трудовых ресурсов из организаций города Минска не потребуется.

Одним словом, район в ожидании начала уборочной кампании.

М.МЕРКУЛЬ.