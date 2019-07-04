Служить в ГАИ приходят по зову сердца



Этот путь выбирают те, кому не безразличны безопасность и спокойствие граждан. Благодаря их самоотверженному и нелегкому труду предотвращено немало трагедий, спасены сотни жизней, сохранено здоровье многих участников дорожного движения, — служить в ГАИ, действительно, приходят по зову сердца.

Двадцать два года в Смолевичской Госавтоинспекции служит капитан милиции Андрей Алексеевич Барсуков. Уроженец Краснопольского района Могилевской области, после получения среднеспециального образования и службы в армии, свою жизнь решил связать с милицией. Судьба же распорядилась так, что началом трудового пути стал Смолевичский районный отдел милиции, где он и продолжает службу до сих пор.

— Когда мне поступило предложение работать в Госавтоинспекции, я долго не раздумывал, — признается Андрей Алексеевич. — Сложного в профессии для меня ничего не было, а мои коллеги и прекрасные педагоги — Виктор Борисович Ботвич, Анатолий Александрович Демьянович, Сергей Григорьевич Кизина, Александр Владимирович Гразновский и другие помогали вникнуть в тонкости профессии, делились опытом…

Сегодня, в условиях стремительного роста автопарка, увеличивается и риск аварийности на дорогах, а значит, повышается ответственность, возложенная на стражей дорог. Работа в ГАИ требует максимального внимания, неустанной бдительности, выдержки, стойкости и мужества. Днем и ночью, независимо от времени года и погодных условий, сотрудники Госавтоинспекции несут свою нелегкую службу, чтобы остановить правонарушителя и защитить других участников дорожного движения.

— Соблюдение скоростного режима и правил обгона, маневрирования, пользование ремнями безопасности — те простые правила, пользование которыми, во многих случаях, сохраняет жизнь и здоровье, — говорит госавтоинспектор. — Безусловно, наличие камер фотофиксации помогло несколько снизить проблему превышения скоростного режима, но и машин, и водителей на дорогах становится все больше, и, соответственно, больше нарушений с их стороны. Особая проблема — водители, которые садятся за руль в состоянии алкогольного опьянения. Их не пугают ни большие штрафы, ни конфискация транспортного средства.

Быть предельно вежливым и корректным, даже если через твои руки ежедневно проходит большое количество материалов, быстро ориентироваться в стрессовых ситуациях и при этом стараться не отступать от общечеловеческих принципов — работа госавтоинспектора – это тяжелый каждодневный труд.

Обстановка на дорогах района остается стабильной, а это значит еще и то, что усилия по проведению профилактической работы сотрудников ОГАИ Смолевичского РОВД не пропадают даром, а приносят свои результаты. Безусловно, многие проблемы, касающиеся безопасности на наших дорогах, решить сразу невозможно. Но профилактика и контроль играют в их решении далеко не последнюю роль. Тем не менее, и к нарушителям у инспекторов подход жесткий.

— За 22 года от своей профессии я не устал, она мне по-прежнему нравится, — признается Андрей Барсуков.

Несколько лет назад Андрей Алексеевич был награжден медалью «За безупречную службу» ІІІ степени. А это — еще один показатель того, что службу свою капитан милиции несет достойно.

Подготовила Ольга ЦЫБУЛЬКО.

Фото Александра ВОЛОДЬКО.