Вольная борьба – для сильных стезя



Глядя на эту милую и хрупкую девчонку, сложно представить ее на борцовском ковре. Многие убеждены, что вольная борьба – сугубо мужской вид спорта. Однако сегодня представительницы «прекрасной половины человечества» с легкостью овладевают боевыми искусствами, единоборствами, имеют единомышленников и многочисленных болельщиков. И наша юная землячка Анна Гайдук доказывает это своими успехами в вольной борьбе.

Недавно Аня вернулась с бронзовой медалью из Борисова с Республиканской спартакиады школьников, в которой принимала участие в составе сборной команды Минской области. К тому же наша землячка была самой юной среди участниц спартакиады, но это не помешало ей показать хороший результат и в очередной раз «взять» медаль соревнований.

Ане 12 лет, она перешла в 7-й класс 2-й школы г.Смолевичи. В борьбу она пришла не с раннего детства, не по велению родителей или чьим-то советам. В восемь лет девочка с одноклассницами решила записаться в секцию по вольной борьбе и просто попробовать свои силы в этом спорте. Когда пришло время посещать занятия, подружки отказались, а Аня решила попробовать.

– Во мне всегда много энергии, хочется бегать, заниматься спортом, поэтому борьба сразу понравилась, – делится Анна. – Родители поддержали мое желание заниматься этим видом спорта, так я стала посещать занятия по вольной борьбе.

Собеседница признается, что одноклассники иногда могут пошутить по-доброму, что она занимается борьбой, но относятся к ее выбору с уважением. И сама юная спортсменка настроена серьезно: в ее планах продолжать развиваться в выбранном виде спорта, а заветной мечтой является участие в чемпионате Европы, а затем и мировых соревнованиях. Также Аня мечтает научить приемам борьбы своего маленького братика, пусть только немножко подрастет.

Анна не сетует на расписанный режим дня спортсмена, даже наоборот, ей нравится, что тренируется она ежедневно, кроме выходных. Правда, летом – в июле и августе в СДЮШОР тоже каникулы, но девушка намерена тренироваться дома. Тем более тренер дал четкий план занятий, так что расслабиться времени не будет. Помимо борьбы, Аня занимается волейболом и любит проводить время с друзьями, и помогать маме заниматься домашними делами.

– В дальнейшем я бы хотела стать тренером. Но для этого нужно самой научиться многому и завоевать авторитет, – рассуждает юная спортсменка. – Я буду стараться развиваться в выбранном направлении. Поначалу я не раз хотела бросить занятия, даже один год несколько месяцев не посещала тренировки после летних каникул, но все равно вернулась и теперь намерена только развиваться и побеждать.

Анне повезло – она занимается у самого настоящего профессионала своего дела – Сергея Владимировича Цапова – старшего тренера Смолевичской СДЮШОР по вольной борьбе. Он является мастером спорта Республики Беларусь, неоднократным чемпионом Беларуси и среди юношей, и среди взрослых. Завершив свою спортивную карьеру, перешел на тренерскую работу и вот уже более 30 лет учит бороться смолевичских детишек. Под его наставничеством воспитанники Смолевичской СДЮШОР покоряют вершины как областных, так и республиканских и зарубежных соревнований. Сергей Владимирович характеризует воспитанницу Анну Гайдук как талантливого юного борца, он видит в ней потенциал и прикладывает все усилия, чтобы юной спортсменке удалось осуществить все мечты и пополнить копилку достижений медалями не только республиканских, но и Европейских, мировых состязаний.

Лидия СУДНИКОВИЧ.

Фото автора.