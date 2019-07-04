В связи с началом сезона продажи бахчевых культур помните о правилах их покупки.

Никогда не покупайте бахчевые культуры у дорог, на въезде в город, с машин и в прочих импровизированных местах торговли. Очень высок шанс приобрести некачественную продукцию.

В период массового поступления плодоовощной продукции допускается продажа овощей и фруктов с лотков, тележек, на открытых овощных базарах, при этом реализация навалом, с земли — не допускается.

Запрещена продажа бахчевых культур частями и с надрезами, (многие продавцы вырезают квадратный кусок арбуза, чтобы показать покупателю спелость). Нельзя покупать такие плоды! Ведь арбуз моментально впитывает все — от грязи на ноже продавца до бактерий и пыли, пока вы несете его с рынка.

Также запрещена реализация без сопроводительных документов, подтверждающих качество и безопасность продукции, не должна осуществляться продажа бахчевых культур частными лицами без государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, юридического лица.

ГУ «Смолевичский районный центр гигиены и эпидемиологии».