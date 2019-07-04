Какие заведения открылись в июне? Вот этот список (спорим, что о половине вы и не слышали)

Источник материала: Tut.by

На календаре первые числа июля, а значит, самое время подвести ресторанные итоги прошедшего месяца. В городе появился как минимум десяток новых мест, стоящих вашего внимания. Это рестораны, в том числе с «пожарной» тематикой, бургерная Тимати Black Star Burger, бары и несколько неплохих кофеен. Напоминаем, что подборки с новыми заведениями за каждый месяц удобно собраны на этой странице.

Открываете новое заведение в Минске и готовы показать его и рассказать о нем? Пишите на afisha@tutby.com с пометкой «Новое заведение».

«101»





























Формат: ресторан (мы писали о нем ). Где: ул. Городской Вал, 12/1. Когда: с 12.00 до 00.00 с воскресенья по среду, в остальные дни — с 12.00 до 02.00. Некоторые позиции из меню: окрошка на квасе — 8 рублей; строганина из говядины — 12 рублей; салат с тунцом — 17 рублей; свиные ребра со свежим салатом — 16 рублей; стейк мясника — 15 рублей; лосось со спаржей и яйцом пашот — 24 рубля; трюфель с малиной — 9 рублей.

Black Star Burger



































Формат: бургерная (почитать о ней больше можно по ссылке ). Где: ул. Немига, 5, (ТЦ «Метрополь»). Когда: с 11.00 до 23.00 ежедневно. Некоторые позиции из меню: гамбургер — 2,49 рубля; чизбургер «классика» — 7,49 рубля; «Минск Слоу» — 9,99 рубля; бургер вега-гавайский-фалафель — 8,49 рубля; итальянский — 10,99 рубля; бургер vip — 19,49 рубля; картофель фри (малый/стандарт/большой) — 2,49/3,49/3,99 рубля.

Kalinoŭski



































Формат: бар (немного подробностей о нем есть здесь ). Где: ул. Зыбицкая, 4. Когда: с 17.00 до 01.00 по будням, в выходные — с 17.00 и до рассвета. Что по меню? В Kalinoŭski подают авторские напитки из локальных ингредиентов (коктейли и настойки) и мировые бестселлеры. Вскоре появятся холодные закуски от шеф-повара Артема Ракецкого.

«Яркальян»



































Формат: кальянная. Где: ул. Старовиленская, 10 (Троицкое предместье). Когда: с 12.00 до 03.00 — воскресенья по четверг, с 12.00 до 06.00 — в пятницу и субботу. Некоторые позиции из меню: салат с говядиной татаки и ореховым соусом — 13 рублей; бургер с бифштексом, сырным соусом и жареным беконом — 10 рублей; велюте (суп) из брокколи с голубым сыром — 8 рублей; черные спагетти, лангустин, томатный биск — 20 рублей; индейка в травах — 17 рублей; лосось с миндальным брокколи — 27 рублей.

Mona





























Формат: бистро (подробней о месте тут ). Где: Музыкальный переулок, 1. Когда: c 18.00 до 00.00. Некоторые позиции из меню: тартар из говядины с чипсами из батата с устричным соусом (190 г) — 17 рублей; салат с копченой курицей, маринованной грушей, сыром бри и майо (215 г) — 14 рублей; суп из молодого горошка с пармезаном (300 г) — 14 рублей; дорадо с черным рисом и голландским соусом (270 г) — 23 рубля; говяжьи щечки с картофельным пюре и бок-чой (400 г) — 21 рубль; стейк из цветной капусты с соусом ромеско (320 г) — 14 рублей.

Фудкорт Food Hunter





















































Формат: фудкорт. Где: ул. Зыбицкая, 4. Когда: начало работы у всех точек разное, пока до полуночи. Некоторые позиции из меню: гонконгские вафли в Dali — 5−6 рублей; алко-блинчики в What’s up — 4,5 рубля.

«Сувлаки»

















Формат: греческое кафе. Где: пр. Машерова, 1. Когда: с 12.00 до 23.00. Некоторые позиции из меню: меридес с курицей — 10 рублей; мусакас — 9,5 рубля; сувлаки с курицей — от 3 рублей (за 100 граммов); сувлаки из курицы в пите — 8 рублей; псаронефри (свинина в сливочно-грибном соусе) — 14 рублей; пастицио (мясная запеканка с пастой) — 12 рублей; домашнее мороженое — 6 рублей.

«Развилка»





































Формат: кафе. Где: ул. Октябрьская, 16 (рядом с баром «Хулиган»). Когда: с 8.00 до 23.00 ежедневно. Некоторые позиции из меню: вареники с картофелем/творогом/вишней — 5 рублей; пельмени с курицей — 5,50 рубля; сэндвич-покет: с охотничьими колбасками — 4,50 рубля; с яйцом и беконом — 5 рублей; с ветчиной и песто — 4,70 рубля; лимонады — 3,90 рубля.

«Хинкальня»



































Формат: ресторан грузинской кухни. Где: ул. Раковская, 34. Когда: с 12.00 до 23.00 ежедневно. Некоторые позиции из меню: хинкали с сыром/мясом — 1 рубль; суп харчо — 6,50 рубля; хачапури по-аджарски — 7,70 рубля; шампиньоны, запеченные в кеци — 5,30 рубля; скумбрия на гриле — 7 рублей.

«32.08. Вечное лето»





























Формат: кофейня. Где: ул. Киселева, 28. Когда: с 9.00 до 22.00 ежедневно. Некоторые позиции из меню: круассан/тост с рикоттой и ягодами — 7 рублей; круассан/тост с лососем и сливочным сыром — 7 рублей; сэндвич с томатом, моцареллой и песто — 8 рублей; сэндвич с руколой, индейкой и брусничным соусом — 8 рублей; смузи-боул (облепиха/клубника/кокос/спирулина) — 8 рублей; овсяные панкейки — 7 рублей; облепиховый чай — 5 рублей; какао — 4 рубля; латте — 4 рубля.

«Нора»





























Формат: бар. Где: ул. Интернациональная, 25а. Когда: с 18.00 до 04.00 ежедневно. Что по меню? Еды в заведении пока нет, лишь напитки.

«Азия Микс»









































Формат: ресторан азиатской кухни. Где: ул. Романовская Слобода, 26. Когда: с 12.00 до 22.00, в пятницу и субботу — до 01.00. Некоторые позиции из меню: салат ачик чучук — 6 рублей; суп лагман — 11 рублей; том ям — 8,50 рубля; шеф-плов — 10 рублей; садж — 26 рублей; чучвара — 8 рублей; мясо на шампуре — 13 рублей; семга на мангале — 13 рублей.

Bun B



































Формат: бургерная. Где: ул. Зыбицкая, 9. Когда: с 13.00 до 02.00, с четверга по субботу — с 13.00 до 04.00. Некоторые позиции из меню: хот-дог — 3,50 рубля; стандартный бургер — 6,50 рубля; стандартный чизбургер — 7,50 рубля; двойной бургер — 9 рублей; вегетарианский сэндвич — 7 рублей; стандартная картошка фри — 3 рубля.

«Гараж»



Фото предоставлено заведением

Формат: сетевое заведение. Где: ТЦ Green City на Притыцкого, 156. Когда: 9.00 — 23.00. Некоторые позиции из меню: пицца «Маргарита» — 8,40 рубля; бургер Jack Daniels — 14,90 рубля; драники с мачанкой — 12,40 рубля; цезарь с курицей — 10,70 рубля; филе куриное с ростис и грибным соусом — 12,70 рубля; чизкейк — 4,70 рубля.

«Зерно»



Фото: Саша Майская, The Village Беларусь

Формат: кофейня. Где: Долгиновский тракт, 185. Когда: с 9.00 до 18.00. Некоторые позиции из меню (выпечки нет, только кофе и кофейные напитки): американо — 3 рубля; флэт уайт — 5 рублей; латте — 4 рубля; карамельный кофе — 5 рублей; имбирный чай — 7 рублей.

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