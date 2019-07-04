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Какие заведения открылись в июне? Вот этот список (спорим, что о половине вы и не слышали)

05.07.2019 14:40 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На календаре первые числа июля, а значит, самое время подвести ресторанные итоги прошедшего месяца. В городе появился как минимум десяток новых мест, стоящих вашего внимания. Это рестораны, в том числе с «пожарной» тематикой, бургерная Тимати Black Star Burger, бары и несколько неплохих кофеен. Напоминаем, что подборки с новыми заведениями за каждый месяц удобно собраны на этой странице.

Открываете новое заведение в Минске и готовы показать его и рассказать о нем? Пишите на afisha@tutby.com с пометкой «Новое заведение».

«101»














Формат: ресторан (мы писали о нем).

Где: ул. Городской Вал, 12/1.

Когда: с 12.00 до 00.00 с воскресенья по среду, в остальные дни — с 12.00 до 02.00.

Некоторые позиции из меню:

окрошка на квасе — 8 рублей;

строганина из говядины — 12 рублей;

салат с тунцом — 17 рублей;

свиные ребра со свежим салатом — 16 рублей;

стейк мясника — 15 рублей;

лосось со спаржей и яйцом пашот — 24 рубля;

трюфель с малиной — 9 рублей.

Black Star Burger

















Формат: бургерная (почитать о ней больше можно по ссылке).

Где: ул. Немига, 5, (ТЦ «Метрополь»).

Когда: с 11.00 до 23.00 ежедневно.

Некоторые позиции из меню:

гамбургер — 2,49 рубля;

чизбургер «классика» — 7,49 рубля;

«Минск Слоу» — 9,99 рубля;

бургер вега-гавайский-фалафель — 8,49 рубля;

итальянский — 10,99 рубля;

бургер vip — 19,49 рубля;

картофель фри (малый/стандарт/большой) — 2,49/3,49/3,99 рубля.

Kalinoŭski

















Формат: бар (немного подробностей о нем есть здесь).

Где: ул. Зыбицкая, 4.

Когда: с 17.00 до 01.00 по будням, в выходные — с 17.00 и до рассвета.

Что по меню? В Kalinoŭski подают авторские напитки из локальных ингредиентов (коктейли и настойки) и мировые бестселлеры. Вскоре появятся холодные закуски от шеф-повара Артема Ракецкого.

«Яркальян»

















Формат: кальянная.

Где: ул. Старовиленская, 10 (Троицкое предместье).

Когда: с 12.00 до 03.00 — воскресенья по четверг, с 12.00 до 06.00 — в пятницу и субботу.

Некоторые позиции из меню:

салат с говядиной татаки и ореховым соусом — 13 рублей;

бургер с бифштексом, сырным соусом и жареным беконом — 10 рублей;

велюте (суп) из брокколи с голубым сыром — 8 рублей;

черные спагетти, лангустин, томатный биск — 20 рублей;

индейка в травах — 17 рублей;

лосось с миндальным брокколи — 27 рублей.

Mona














Формат: бистро (подробней о месте тут).

Где: Музыкальный переулок, 1.

Когда: c 18.00 до 00.00.

Некоторые позиции из меню:

тартар из говядины с чипсами из батата с устричным соусом (190 г) — 17 рублей;

салат с копченой курицей, маринованной грушей, сыром бри и майо (215 г) — 14 рублей;

суп из молодого горошка с пармезаном (300 г) — 14 рублей;

дорадо с черным рисом и голландским соусом (270 г) — 23 рубля;

говяжьи щечки с картофельным пюре и бок-чой (400 г) — 21 рубль;

стейк из цветной капусты с соусом ромеско (320 г) — 14 рублей.

Фудкорт Food Hunter


























Формат: фудкорт.

Где: ул. Зыбицкая, 4.

Когда: начало работы у всех точек разное, пока до полуночи.

Некоторые позиции из меню:

гонконгские вафли в Dali — 5−6 рублей;

алко-блинчики в What’s up — 4,5 рубля.

«Сувлаки»








Формат: греческое кафе.

Где: пр. Машерова, 1.

Когда: с 12.00 до 23.00.

Некоторые позиции из меню:

меридес с курицей — 10 рублей;

мусакас — 9,5 рубля;

сувлаки с курицей — от 3 рублей (за 100 граммов);

сувлаки из курицы в пите — 8 рублей;

псаронефри (свинина в сливочно-грибном соусе) — 14 рублей;

пастицио (мясная запеканка с пастой) — 12 рублей;

домашнее мороженое — 6 рублей.

«Развилка»


















Формат: кафе.

Где: ул. Октябрьская, 16 (рядом с баром «Хулиган»).

Когда: с 8.00 до 23.00 ежедневно.

Некоторые позиции из меню:

вареники с картофелем/творогом/вишней — 5 рублей;

пельмени с курицей — 5,50 рубля;

сэндвич-покет:

с охотничьими колбасками — 4,50 рубля;

с яйцом и беконом — 5 рублей;

с ветчиной и песто — 4,70 рубля;

лимонады — 3,90 рубля.

«Хинкальня»

















Формат: ресторан грузинской кухни.

Где: ул. Раковская, 34.

Когда: с 12.00 до 23.00 ежедневно.

Некоторые позиции из меню:

хинкали с сыром/мясом — 1 рубль;

суп харчо — 6,50 рубля;

хачапури по-аджарски — 7,70 рубля;

шампиньоны, запеченные в кеци — 5,30 рубля;

скумбрия на гриле — 7 рублей.

«32.08. Вечное лето»














Формат: кофейня.

Где: ул. Киселева, 28.

Когда: с 9.00 до 22.00 ежедневно.

Некоторые позиции из меню:

круассан/тост с рикоттой и ягодами — 7 рублей;

круассан/тост с лососем и сливочным сыром — 7 рублей;

сэндвич с томатом, моцареллой и песто — 8 рублей;

сэндвич с руколой, индейкой и брусничным соусом — 8 рублей;

смузи-боул (облепиха/клубника/кокос/спирулина) — 8 рублей;

овсяные панкейки — 7 рублей;

облепиховый чай — 5 рублей; какао — 4 рубля; латте — 4 рубля.

«Нора»














Формат: бар.

Где: ул. Интернациональная, 25а.

Когда: с 18.00 до 04.00 ежедневно.

Что по меню? Еды в заведении пока нет, лишь напитки.

«Азия Микс»




















Формат: ресторан азиатской кухни.

Где: ул. Романовская Слобода, 26.

Когда: с 12.00 до 22.00, в пятницу и субботу — до 01.00.

Некоторые позиции из меню:

салат ачик чучук — 6 рублей;

суп лагман — 11 рублей;

том ям — 8,50 рубля;

шеф-плов — 10 рублей;

садж — 26 рублей;

чучвара — 8 рублей;

мясо на шампуре — 13 рублей;

семга на мангале — 13 рублей.

Bun B

















Формат: бургерная.

Где: ул. Зыбицкая, 9.

Когда: с 13.00 до 02.00, с четверга по субботу — с 13.00 до 04.00.

Некоторые позиции из меню:

хот-дог — 3,50 рубля;

стандартный бургер — 6,50 рубля;

стандартный чизбургер — 7,50 рубля;

двойной бургер — 9 рублей;

вегетарианский сэндвич — 7 рублей;

стандартная картошка фри — 3 рубля.

«Гараж»


Фото предоставлено заведением

Формат: сетевое заведение.

Где: ТЦ Green City на Притыцкого, 156.

Когда: 9.00 — 23.00.

Некоторые позиции из меню:

пицца «Маргарита» — 8,40 рубля;

бургер Jack Daniels — 14,90 рубля;

драники с мачанкой — 12,40 рубля;

цезарь с курицей — 10,70 рубля;

филе куриное с ростис и грибным соусом — 12,70 рубля;

чизкейк — 4,70 рубля.

«Зерно»


Фото: Саша Майская, The Village Беларусь

Формат: кофейня.

Где: Долгиновский тракт, 185.

Когда: с 9.00 до 18.00.

Некоторые позиции из меню (выпечки нет, только кофе и кофейные напитки):

американо — 3 рубля;

флэт уайт — 5 рублей;

латте — 4 рубля;

карамельный кофе — 5 рублей;

имбирный чай — 7 рублей.

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Теги: Минск
 
 
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В июне в Минске появился как минимум десяток новых мест, стоящих вашего внимания. Это ресторан с «пожарной» тематикой, бургерная Тимати Black Star Burger, бары и несколько...
 
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