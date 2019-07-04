Какие заведения открылись в июне? Вот этот список (спорим, что о половине вы и не слышали)

Источник материала:
Tut.by
На календаре первые числа июля, а значит, самое время подвести ресторанные итоги прошедшего месяца. В городе появился как минимум десяток новых мест, стоящих вашего внимания. Это рестораны, в том числе с «пожарной» тематикой, бургерная Тимати Black Star Burger, бары и несколько неплохих кофеен. Напоминаем, что подборки с новыми заведениями за каждый месяц удобно собраны на этой странице.
Открываете новое заведение в Минске и готовы показать его и рассказать о нем? Пишите на afisha@tutby.com с пометкой «Новое заведение». «101»
Формат: ресторан (мы ). писали о нем
Где: ул. Городской Вал, 12/1.
Когда: с 12.00 до 00.00 с воскресенья по среду, в остальные дни — с 12.00 до 02.00.
Некоторые позиции из меню:
окрошка на квасе — 8 рублей;
строганина из говядины — 12 рублей;
салат с тунцом — 17 рублей;
свиные ребра со свежим салатом — 16 рублей;
стейк мясника — 15 рублей;
лосось со спаржей и яйцом пашот — 24 рубля;
трюфель с малиной — 9 рублей.
Black Star Burger
Формат: бургерная (почитать о ней больше можно ). по ссылке
Где: ул. Немига, 5, (ТЦ «Метрополь»).
Когда: с 11.00 до 23.00 ежедневно.
Некоторые позиции из меню:
гамбургер — 2,49 рубля;
чизбургер «классика» — 7,49 рубля;
«
Минск Слоу» — 9,99 рубля;
бургер вега-гавайский-фалафель — 8,49 рубля;
итальянский — 10,99 рубля;
бургер vip — 19,49 рубля;
картофель фри (малый/стандарт/большой) — 2,49/3,49/3,99 рубля.
Kalinoŭski
Формат: бар (немного подробностей о нем есть . ) здесь
Где: ул. Зыбицкая, 4.
Когда: с 17.00 до 01.00 по будням, в выходные — с 17.00 и до рассвета.
Что по меню? В Kalinoŭski подают авторские напитки из локальных ингредиентов (коктейли и настойки) и мировые бестселлеры. Вскоре появятся холодные закуски от шеф-повара Артема Ракецкого. «Яркальян»
Формат: кальянная.
Где: ул. Старовиленская, 10 (Троицкое предместье).
Когда: с 12.00 до 03.00 — воскресенья по четверг, с 12.00 до 06.00 — в пятницу и субботу.
Некоторые позиции из меню:
салат с говядиной татаки и ореховым соусом — 13 рублей;
бургер с бифштексом, сырным соусом и жареным беконом — 10 рублей;
велюте (суп) из брокколи с голубым сыром — 8 рублей;
черные спагетти, лангустин, томатный биск — 20 рублей;
индейка в травах — 17 рублей;
лосось с миндальным брокколи — 27 рублей.
Mona
Формат: бистро (подробней о месте ). тут
Где: Музыкальный переулок, 1.
Когда: c 18.00 до 00.00.
Некоторые позиции из меню:
тартар из говядины с чипсами из батата с устричным соусом (190 г) — 17 рублей;
салат с копченой курицей, маринованной грушей, сыром бри и майо (215 г) — 14 рублей;
суп из молодого горошка с пармезаном (300 г) — 14 рублей;
дорадо с черным рисом и голландским соусом (270 г) — 23 рубля;
говяжьи щечки с картофельным пюре и бок-чой (400 г) — 21 рубль;
стейк из цветной капусты с соусом ромеско (320 г) — 14 рублей.
Фудкорт Food Hunter
Формат: фудкорт.
Где: ул. Зыбицкая, 4.
Когда: начало работы у всех точек разное, пока до полуночи.
Некоторые позиции из меню:
гонконгские вафли в Dali — 5−6 рублей;
алко-блинчики в What’s up — 4,5 рубля.
«Сувлаки»
Формат: греческое кафе.
Где: пр. Машерова, 1.
Когда: с 12.00 до 23.00.
Некоторые позиции из меню:
меридес с курицей — 10 рублей;
мусакас — 9,5 рубля;
сувлаки с курицей — от 3 рублей (за 100 граммов);
сувлаки из курицы в пите — 8 рублей;
псаронефри (свинина в сливочно-грибном соусе) — 14 рублей;
пастицио (мясная запеканка с пастой) — 12 рублей;
домашнее мороженое — 6 рублей.
«Развилка»
Формат: кафе.
Где: ул. Октябрьская, 16 (рядом с баром «Хулиган»).
Когда: с 8.00 до 23.00 ежедневно.
Некоторые позиции из меню:
вареники с картофелем/творогом/вишней — 5 рублей;
пельмени с курицей — 5,50 рубля;
сэндвич-покет:
с охотничьими колбасками — 4,50 рубля;
с яйцом и беконом — 5 рублей;
с ветчиной и песто — 4,70 рубля;
лимонады — 3,90 рубля.
«Хинкальня»
Формат: ресторан грузинской кухни.
Где: ул. Раковская, 34.
Когда: с 12.00 до 23.00 ежедневно.
Некоторые позиции из меню:
хинкали с сыром/мясом — 1 рубль;
суп харчо — 6,50 рубля;
хачапури по-аджарски — 7,70 рубля;
шампиньоны, запеченные в кеци — 5,30 рубля;
скумбрия на гриле — 7 рублей.
«32.08. Вечное лето»
Формат: кофейня.
Где: ул. Киселева, 28.
Когда: с 9.00 до 22.00 ежедневно.
Некоторые позиции из меню:
круассан/тост с рикоттой и ягодами — 7 рублей;
круассан/тост с лососем и сливочным сыром — 7 рублей;
сэндвич с томатом, моцареллой и песто — 8 рублей;
сэндвич с руколой, индейкой и брусничным соусом — 8 рублей;
смузи-боул (облепиха/клубника/кокос/спирулина) — 8 рублей;
овсяные панкейки — 7 рублей;
облепиховый чай — 5 рублей; какао — 4 рубля; латте — 4 рубля.
«Нора»
Формат: бар.
Где: ул. Интернациональная, 25а.
Когда: с 18.00 до 04.00 ежедневно.
Что по меню? Еды в заведении пока нет, лишь напитки. «Азия Микс»
Формат: ресторан азиатской кухни.
Где: ул. Романовская Слобода, 26.
Когда: с 12.00 до 22.00, в пятницу и субботу — до 01.00.
Некоторые позиции из меню:
салат ачик чучук — 6 рублей;
суп лагман — 11 рублей;
том ям — 8,50 рубля;
шеф-плов — 10 рублей;
садж — 26 рублей;
чучвара — 8 рублей;
мясо на шампуре — 13 рублей;
семга на мангале — 13 рублей.
Bun B
Формат: бургерная.
Где: ул. Зыбицкая, 9.
Когда: с 13.00 до 02.00, с четверга по субботу — с 13.00 до 04.00.
Некоторые позиции из меню:
хот-дог — 3,50 рубля;
стандартный бургер — 6,50 рубля;
стандартный чизбургер — 7,50 рубля;
двойной бургер — 9 рублей;
вегетарианский сэндвич — 7 рублей;
стандартная картошка фри — 3 рубля.
«Гараж»
Фото предоставлено заведением
Формат: сетевое заведение.
Где: ТЦ Green City на Притыцкого, 156.
Когда: 9.00 — 23.00.
Некоторые позиции из меню:
пицца «Маргарита» — 8,40 рубля;
бургер Jack Daniels — 14,90 рубля;
драники с мачанкой — 12,40 рубля;
цезарь с курицей — 10,70 рубля;
филе куриное с ростис и грибным соусом — 12,70 рубля;
чизкейк — 4,70 рубля.
«Зерно»
Фото: Саша Майская, The Village Беларусь
Формат: кофейня.
Где: Долгиновский тракт, 185.
Когда: с 9.00 до 18.00.
Некоторые позиции из меню (выпечки нет, только кофе и кофейные напитки):
американо — 3 рубля;
флэт уайт — 5 рублей;
латте — 4 рубля;
карамельный кофе — 5 рублей;
имбирный чай — 7 рублей.
Чем заняться в Минске ночью? Здесь собраны вечеринки на любой вкус
Читайте также
Пятиметровая и с люстрами. Минчанин установил нестандартную летнюю террасу в центре города
Белорусы делают из городского автобуса МАЗ самый большой в стране фудтрак
Теги
:
Минск
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В июне в Минске появился как минимум десяток новых мест, стоящих вашего внимания. Это ресторан с «пожарной» тематикой, бургерная Тимати Black Star Burger, бары и несколько...