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"Трайпл" все-таки пытался обжаловать решение суда по "Динамо-Минск" - безуспешно

05.07.2019 14:27 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Компании «Трайпл» и «Раковский бровар» попытались обжаловать решение Экономического суда города Минска по акциям ЗАО «Футбольный клуб «Динамо-Минск».

В итоге апелляционная жалоба осталась без удовлетворения.

Напомним, Главное управление спорта и туризма Мингорисполкома ранее подало иск в суд, чтобы оспорить решение о выпуске акций футбольного клуба, которое имело место около 20 лет назад. Суть всего судебного процесса была фактически в том, чтобы вернуться к старому составу акционеров и лишить бизнесмена Юрия Чижа (компания «Трайпл») его доли в «Динамо».

На суде выяснилось, что Андрей Шорец, будучи мэром Минска, предлагал компании «Трайпл» безвозмездно передать государству пакет из 52 акций футбольного клуба «Динамо-Минск». Это на заседании по делу клуба сообщала представительница «Трайпла».


Компания «Трайпл» тогда ответила Шорецу, что готова продать долю за 1 млн рублей. Ответа на предложение не было.

 
Теги: Минск
 
 
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Компании «Трайпл» и «Раковский бровар» попытались обжаловать решение Экономического суда города Минска по акциям ЗАО «Футбольный клуб «Динамо-Минск».
 
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