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ГАИ предлагает ввести градацию по степени опьянения

05.07.2019 14:06 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

ГАИ предложила ввести градацию по степени опьянения и ужесточить ответственность за управление автомобилем пьяными водителями.

Об этом в эфире телеканала ОНТ рассказал начальник ГАИ Беларуси Дмитрий Корзюк. По его словам, ГАИ предложила разделить состояние алкогольного опьянения водителя.

Первая ступень — от 0,3 до 0,79 промилле алкоголя. Для этой категории нарушителей увеличат штраф до 100 БВ (ранее от 50 до 100). Срок лишения права управления останется тем же — 3 года. Вторая градация — от 0,8 промилле и более. Таким водителям будет грозить штраф в 200 базовых величин (5100 рублей) и лишение прав на 5 лет.

— Эти ужесточения мы согласовали со всеми заинтересованными [ведомствами]. При переработке кодекса, я думаю, эта норма будет внесена, — резюмировал главный гаишник страны.


 
 
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ГАИ предложила ввести градацию по степени опьянения и ужесточить ответственность за управление автомобилем пьяными водителями.
 
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