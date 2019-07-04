ГАИ предлагает ввести градацию по степени опьянения

Об этом в эфире телеканала ОНТ рассказал начальник ГАИ Беларуси Дмитрий Корзюк. По его словам, ГАИ предложила разделить состояние алкогольного опьянения водителя.





Первая ступень — от 0,3 до 0,79 промилле алкоголя. Для этой категории нарушителей увеличат штраф до 100 БВ (ранее от 50 до 100). Срок лишения права управления останется тем же — 3 года. Вторая градация — от 0,8 промилле и более. Таким водителям будет грозить штраф в 200 базовых величин (5100 рублей) и лишение прав на 5 лет.





— Эти ужесточения мы согласовали со всеми заинтересованными [ведомствами]. При переработке кодекса, я думаю, эта норма будет внесена, — резюмировал главный гаишник страны.



