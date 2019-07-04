Госконтроль проверил, как идет заготовка кормов на сельхозпредприятиях

Источник материала: Ежедневник



фото: vitvesti.by

Обнаружены факты нехватки дизтоплива, низкой готовности сельхозтехники, приписки, нарушения техрегламентов и т.д.

Комитет госконтроля провел мониторинг хода кормозаготовки в 53 сельхозорганизациях Беларуси. В 18 из них установлены факты, свидетельствующие о низкой готовности кормоуборочной техники.

В 36 хозяйствах установлены нарушения технологических регламентов при кормозаготовке. Не во всех сельхозорганизациях создан запас топлива для проведения уборки трав, в некоторых хозяйствах по этой причине простаивала кормозаготовительная техника. Накануне косовицы не приняты меры по привлечению на заготовку кормов механизаторских кадров из сторонних организаций. В некоторых хозяйствах из-за отсутствия механизаторов не вся техника была задействована на заготовке кормов. Также контролеры выявили приписки убранных площадей.

Одним из технологических приемов повышения качества и питательности заготавливаемых травяных кормов является применение при их заготовке консервантов. Однако на 25 июня в целом по республике с применением консервантов заготовлено только 62,7% сенажа. В результате технологических упущений и отсутствия должной организации работ уборка первого укоса трав в некоторых регионах республики продолжалась более 25 дней, что негативно отразилось на качестве заготовленного корма.