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Госконтроль проверил, как идет заготовка кормов на сельхозпредприятиях

05.07.2019 14:37 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Госконтроль проверил, как идет заготовка кормов на сельхозпредприятиях

фото: vitvesti.by

Обнаружены факты нехватки дизтоплива, низкой готовности сельхозтехники, приписки, нарушения техрегламентов и т.д.

Комитет госконтроля провел мониторинг хода кормозаготовки в 53 сельхозорганизациях Беларуси. В 18 из них установлены факты, свидетельствующие о низкой готовности кормоуборочной техники. 

В 36 хозяйствах установлены нарушения технологических регламентов при кормозаготовке. Не во всех сельхозорганизациях создан запас топлива для проведения уборки трав, в некоторых хозяйствах по этой причине простаивала кормозаготовительная техника. Накануне косовицы не приняты меры по привлечению на заготовку кормов механизаторских кадров из сторонних организаций. В некоторых хозяйствах из-за отсутствия механизаторов не вся техника была задействована на заготовке кормов. Также контролеры выявили приписки убранных площадей.

Одним из технологических приемов повышения качества и питательности заготавливаемых травяных кормов является применение при их заготовке консервантов. Однако на 25 июня в целом по республике с применением консервантов заготовлено только 62,7% сенажа. В результате технологических упущений и отсутствия должной организации работ уборка первого укоса трав в некоторых регионах республики продолжалась более 25 дней, что негативно отразилось на качестве заготовленного корма. 

 
 
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Обнаружены факты нехватки дизтоплива, низкой готовности сельхозтехники, приписки, нарушения техрегламентов и т.д.
 
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