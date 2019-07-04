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Ernest Airlines объявила летнюю акцию: есть билеты в Рим и Милан
Источник материала: KYKY>
Итальянская авиакомпания Ernest Airlines внезапно
Предложение лоукоста длится до 7 июля 2019 года, а отправиться в путешествие можно с 8 июля по 14 сентября 2019 года. Для того, чтобы получить скидку, нужно ввести промокод SUMMERDISCOUNT.
Что касается самих акционных цен, то, например, стоимость перелета из Киева в миланский аэропорт Бергамо в зависимости от даты составит 64, 72, 80, 88, 104 евро и так далее.
Минимальная цена перелета из Киева в Рим – 76 евро, но есть варианты и за 84, 92, 100, 108, 116. На стоимость также влияют даты бронирования.
Перелет из Киева в Болонью обойдется в 76, 84, 100, 108, 116, 124 евро и так далее. Проверить все доступные направления рекомендуем по
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Итальянская авиакомпания Ernest Airlines внезапно объявила летнюю акцию. Она распродает билеты по скидке 20% на все направления из Украины в Италию. Предложение лоукоста...
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