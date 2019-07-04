В Минске выступит лондонский оркестр, который записывал музыку для Queen и Pink Floyd

Источник материала: KYKY

В Минске в 14 раз пройдет ежегодный Международный фестиваль Юрия Башмета. Даты еще неизвестно, но уже есть информация, кто даст первый концерт, – Лондонский королевский филармонический оркестр, сообщает TUT.by.

Что это за оркестр?

Лондонский оркестр образовался в 1946 году, а через примерно 15 лет Елизавета II издала указ, который наделил объединение статусом «королевский». На данный момент он включает в себя 80 музыкантов, которые впервые прилетят в Беларусь в полном составе.

За 60 лет своего существования Лондонский оркестр посотрудничал с такими культовыми музыкальными группами, как, например, Queen и Oasis, Pink Floyd. Это он записал гимн Лиги чемпионов УЕФА.

Как попасть на концерт?

Концерт запланирован на 27 сентября в минском Дворце Республики. Билеты уже есть в продаже: купить их можно по ссылке . Причем организаторы дают скидки в 20%: по акции их продают до 25 июля.

Фото обложки носит иллюстративный характер, автор: Nikolaj Lund.