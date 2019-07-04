Стали известны изменения Трудового кодекса

Источник материала: Новости Хотимска

26 июня в Палате представителей во втором чтении принят законопроект по изменению Трудового кодекса. Федерация профсоюзов стала одним из разработчиков документа и внесла более 40 предложений по изменению 30 статей ТК.

– Все внесенные предложения сформированы на основе тех проблем, с которыми в ФПБ обращались члены профсоюза и трудовые коллективы, – прокомментировал председатель районного объединения профсоюзов Валентина Войтенко. – Один из самых значимых вопросов – это закрепление в Трудовом кодексе гарантий занятости для добросовестных работников. На протяжении нескольких лет была отмечена тенденция к увеличению краткосрочных контрактов. Нередко такая практика приводила к скрытому сокращению: в случае оптимизации кадров людям просто не продлевали контракты и человек оставался без работы, выплат, переобучения. Именно поэтому Федерация профсоюзов настояла на включении в Трудовой кодекс нормы, которая гарантирует предложение контракта на максимальный срок, если у человека нет взысканий. Исходя из чего, согласно законопроекту, если стороны решили продолжить трудовые отношения, то продление контракта в пределах пятилетнего срока его действия с добросовестным работником осуществляется на максимальный срок. По истечению контракта – новый контракт с добросовестными работниками подписывается на срок не мене трех лет или же заключается трудовой договор на неопределенный срок.

Также Валентина Викторовна заметила, что профсоюз сохранил право участвовать в обсуждении условий контракта работника. Данная норма направлена на то, чтобы не допустить ущемления прав работника за счет не включения в контракт гарантий, предоставленных работнику законодательством, коллективным договором. Также настояли и на сохранении срока уведомления работников об изменении существенных условий труда. Изначально в законопроекте предусматривалась норма о предупреждении работника об изменении существенных условий труда за неделю. Такого срока явно мало, чтобы человек мог найти новую работу, если он не согласен с изменениями условий труда, поэтому ФПБ настояли на том, что работника необходимо предупреждать за 30 дней.

Также в законопроект включена норма об ограничении материальной ответственности работников. В настоящее время полная материальная ответственность позволяет нанимателям взыскивать штрафы, наложенные на организацию, с работников, с которыми заключены контракты. В результате нередки случаи, когда такие штрафы возмещаются за счет работников. ФПБ настояла на том, что необходим единый подход по вопросу применения материальной ответственности к работникам, работающим как по контрактам, так и по трудовым договорам, заключенным на неопределенный срок, за ущерб, причиненный ими при исполнении трудовых обязанностей. В результате, в соответствии с законопроектом, в последующем штрафы, налагаемые на организацию, нельзя будет взыскать с работников.

Еще одно изменение Трудового кодекса, инициированное ФПБ, касается защиты прав работающих пенсионеров. На сегодняшний день, им, в отличие от других категорий работников, не выплачивается выходное пособие, если они увольняются по причине нарушения нанимателем трудового законодательства. ФПБ отстояло позицию об исключении этой нормы из законопроекта, чтобы ко всем работникам был равный и справедливый подход.

Эльмира КАРПОВА