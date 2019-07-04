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Стали известны изменения Трудового кодекса
05.07.2019 — Разное | Новости Хотимска
Источник материала: Новости Хотимска
26 июня в Палате представителей во втором чтении принят законопроект по изменению Трудового кодекса. Федерация профсоюзов стала одним из разработчиков документа и внесла более 40 предложений по изменению 30 статей ТК.
– Все внесенные предложения сформированы на основе тех проблем, с которыми в ФПБ обращались члены профсоюза и трудовые коллективы, – прокомментировал председатель районного объединения профсоюзов Валентина Войтенко. – Один из самых значимых вопросов – это закрепление в Трудовом кодексе гарантий занятости для добросовестных работников. На протяжении нескольких лет была отмечена тенденция к увеличению краткосрочных контрактов. Нередко такая практика приводила к скрытому сокращению: в случае оптимизации кадров людям просто не продлевали контракты и человек оставался без работы, выплат, переобучения. Именно поэтому Федерация профсоюзов настояла на включении в Трудовой кодекс нормы, которая гарантирует предложение контракта на максимальный срок, если у человека нет взысканий. Исходя из чего, согласно законопроекту, если стороны решили продолжить трудовые отношения, то продление контракта в пределах пятилетнего срока его действия с добросовестным работником осуществляется на максимальный срок. По истечению контракта – новый контракт с добросовестными работниками подписывается на срок не мене трех лет или же заключается трудовой договор на неопределенный срок.
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26 июня в Палате представителей во втором чтении принят законопроект по изменению Трудового кодекса. Федерация профсоюзов стала одним из разработчиков документа и...
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