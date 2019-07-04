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Творческие коллективы Хотимщины на Международных фестивалях в России

05.07.2019 — Разное | Новости Хотимска  
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Источник материала: Новости Хотимска

Одновременно в двух значимых международных культурных мероприятиях приняли участие творческие коллективы Хотимского района. Народный вокальный ансамбль «Горлица» Хотимского РЦК стал участником Международного фестиваля славянских народов «Славянское единство – 2019». Данный культурный форум проводится на общей границе трех стран-соседок России, Украины и Беларуси более 40 лет. С недавних пор, в связи с событиями на юго-востоке Украины, фестиваль переехал под Брянск. Самодеятельные и профессиональные артисты, также деятели культуры из России, Беларуси, Прибалтийских стран, Молдовы стали гостями нынешнего праздника. В этом году организаторы отметили символичность даты проведения – последняя суббота июня 29 число – это день партизан и подпольщиков, поэтому основные торжества развернулись на мемориальном комплексе «Партизанская поляна» под Брянском. Народный вокальный ансамбль «Горлица» удостоен Грамоты Департамента культуры Брянской области за укрепление дружественных связей славянских народов, популяризацию народного творчества и традиционной культуры.
В эти же дни 28-29 июня в соседней с Брянской Курской области в местечке Свобода Золотухинского района проходила XIX Межрегиональная универсальная оптово-розничная «Курская Коренская ярмарка». На данное мероприятие по приглашению организаторов отправилась более расширенная делегация: вокальное трио «Парни поселковые» (РЦК), мастера районного Дома ремесел Нина Роговская и Татьяна Ковалева, директор централизованной клубной системы Хотимского района Елена Прошкина. Возглавлял делегацию начальник отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи Александр Тищенко.
Попасть в число участников мероприятия подобного уровня – большой шаг для развития хотимских ремесел и культуры. Ведь оно собирает представителей многих регионов, стран ближнего и дальнего зарубежья. В 2019 году география гостей и участников ярмарки охватила 29 государств СНГ, Европы, Азиатско-Тихоокеанского региона, Африки, Латинской Америки, а также 43 города России. И мастера, участники вокального коллектива вернулись с официаными сертификатами участников «Курской Коренской ярмарки» за подписью временно исполняющего обязанности губернатора Курской области Романа Старовойта.

 

Алесь ЛЕСИН

 
 
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Одновременно в двух значимых международных культурных мероприятиях приняли участие творческие коллективы Хотимского района. Народный вокальный ансамбль...
 
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