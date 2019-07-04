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Спасибо за Игры!

05.07.2019 — Разное | Новости Хотимска  
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Источник материала: Новости Хотимска

На протяжении десяти дней мы не расставались с лисенком Лесиком ни днем, ни ночью. Рыжий озорной символ II Европейских игр в Минске стал для нас лучшим другом, а еще проводником в мир спорта. Полетав над стадионом на закрытии Игр, он дождался пока на «Динамо» погас огонь и теперь заставляет скучать и сожалеть, что праздник оказался скоротечным.

Сегодня уже можно собрать воедино все результаты и события, которые происходили вокруг арен, Игр, и не только в Минске, но и по всей стране. А чтобы уследить за всеми спортивными событиями Игр, нужно было проявить невероятную ловкость и смекалку. Уровень соревнований был очень высок, и завоеванная медаль для каждого – это веха. Не знаю, плакала ли в микст-зоне уроженка Климович Кристина Тимановская после того, как узнала, что 0,001 секунды разделило ее серебряную медаль на дистанции 100 метров и результат объявленной победительницей словенки Майи Михалинец. Драматизм ситуации добавляет то, что белоруска, которая выступала в разных группах со словенкой, на финише эмоционально вскинула руку, празднуя победу, и этот жест, как оказалось, стоил ей золотой медали.
Золото еще одной уроженки Могилевщины Анжелы Жилинской – гимн силе воли и духа. Встречаясь в финале с чемпионкой мира из Грузии, она не сдалась, хотя шансов на победу, казалось, не было. Однако Анжела смело шла в бой и, проведя очередной прием, уронила соперницу на настил. Та приземлилась неудачно и повредила руку. Схватка оказалась закончена досрочно, а Жилинская теперь – чемпионка.
Отдельная драматическая история и золото нашей самой молодой самбистки Веры Гореликовой. Ей всего 21 год, и в полуфинале Вера в тяжелейшем бою одолела казавшуюся непобедимой россиянку Яну Костенко. В финале Вера болевым приемом на руку победила молдаванку Сабину Артемчук.
И еще два примера, подтверждающих, что все наши спортсмены выступили на домашних аренах сплоченным коллективом, нацеленным на лучший результат. Когда на татами в тяжелой весовой категории по дзюдо в полуфинале против Марины Слуцкой вышла соперница из Азербайджана, вспомнился поединок на Олимпиаде в Мюнхене 1972 года двухкратного на тот момент олимпийского чемпиона по вольной борьбе Александра Медведя и американца Кристофера Тэйлора, который был тяжелее на 73 килограмма. Перед Мариной предстала такая же глыба, но ей удалось ее перевернуть и добыть победное очко. А потом была победа в финале.
Победитель I Европейских игр в Баку велосипедист Василий Кириенко в этом сезоне пропустил более полугода из-за проблем с сердцем, но вернулся в строй за несколько недель до начала прошедших Игр – вернулся, чтобы победить в индивидуальной гонке с раздельного старта. Все это в медальном зачете вылилось в 69 наград: 24 золота, 16 серебра и 29 бронзовых медалей. И второе после сборной России общекомандное место.
Посмотреть на них, других наших атлетов и поболеть приезжали люди со всей страны, в том числе и из нашего района.
– Атмосфера на играх была потрясающая, – делится заведующая детского сада а/г Забелышин Татьяна Коноплина. – Значимость события чувствовалась во всем. В теплых приветливых улыбках волонтеров, сотрудников милиции. В сосредоточенных лицах спортсменов. Не могу отнести себя к большим знатокам спорта, но, побыв на матчах по пляжному футболу, сама зарядилась игрой.
– Поездку в Минск для наших учащихся организовал директор ОАО «Октябрь-Березки» Григорий Доломакин, – рассказала заместитель директора по хозяйственной части Березковской средней школы Ирина Сивун. – Мы посетили боксерские поединки, увидели бой будущего победителя Игр, чемпиона Европы Дмитрия Асанова. Аншлаг на трибунах, адреналин в крови, шум в ушах и победное поднятие руки нашего боксера. Невероятная обстановка в зале. А еще наши дети посетили Национальную библиотеку. Спасибо руководству сельхозпредприятия, благодаря которому мы получили незабываемые впечатления.
Александр ПЕТРОВ

 
Теги: Минск
 
 
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На протяжении десяти дней мы не расставались с лисенком Лесиком ни днем, ни ночью. Рыжий озорной символ II Европейских игр в Минске стал для нас лучшим другом, а еще...
 
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