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Галина Турулина строит работу на основе золота

05.07.2019 — Разное | Новости Хотимска  
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Источник материала: Новости Хотимска

Часто профессия кладовщика не дооценивается. Многие как-то стереотипно считают, что люди этой профессии сидят в пыльных кладовках и чахнут там, как Кощей над своим богатством. А между тем это в корне не верно. Одна из древнейших специальностей, известная еще с античных времен, в ХХI веке с развитием интернет-торговли приобрела новый виток в развитии. Как правило, склады интернет-магазинов больше похожи на промышленные предприятия, которые требуют квалифицированного обслуживания.

К вашему сведению, склад – это четко структурированная площадка, на которой хранятся различные предметы (так называемые единицы хранения). У каждого стеллажа свое точное назначение: понятно, что у хорошего кладовщика колбаса не может храниться вместе с хлебом, а конфеты вместе с сыром. К тому же, все, что хранится на складе, – не важно, продукты это или запчасти – называется материальными ценностями. А кладовщик – материально-ответственное лицо, которое отвечает за приемку ценностей, их размещение на складе, хранение, выдачу и учет. Ни одна вещь не должна пропасть.
И ведь не пропадает… У кладовщика Хотимского РайПО Галины Турулиной ничего никогда не теряется: все учтено, подсчитано, подписано. А ведь три склада, над которыми хозяйствует Галина Ивановна, это вам не кладовочка. Шутка ли, в этих помещениях хранятся товары для магазинов райпотребкооперации всего района.
Застаю женщину за работой. Как раз идет отгрузка фруктов в магазины. Водители загружают товар, а Г.И. Турулина четко контролирует процесс. Видя занятость, предлагаю подождать, на что мужчины парируют:
– Долго ждать будете, ведь наша Галина Ивановна так целый день занята.
Приходится вести беседу в перерывах между заполнением документов и перевесом товаров.
– Наша Галина – лучшая. Другой нам не надо, – отмечают водители, и тут же дают характеристику женщине. – Она очень отзывчивая…
Впрочем, давайте признаем, что отзывчивость – качество для хорошего человека важное, но в профессии кладовщика очень ценятся честность и ответственность. Далеко не каждый сможет удержаться от соблазна «стянуть» что-нибудь из вверенных ему материальных ценностей. Но Галина Турулина, которая работает в сфере потребкооперации с 1994 года, зарекомендовала себя именно как профессионал с тем набором качеств, который требовался для должности кладовщика. Порядочная, внимательная к мелочам, кропотливая, коммуникабельная – Галина Ивановна снискала не только уважение среди коллег и руководства, но и неоднократно доказала свою высокую квалификацию. Постоянные проверки выдерживала на отлично.
Как признается женщина времени на хобби у нее остается немного, ведь зачастую бумажную работу она «несет» домой. Отдушина в любимых детях и цветах.
Уроженка Краснопольского района, которая волею судьбы стала хотимчанкой, сегодня уже и не представляет как смогла бы иначе сложиться ее жизнь. Несмотря на трудности, с которыми пришлось столкнуться, смогла весьма достойно, в одиночку воспитать сына и дочь.
– Поделились с детьми новостью о том, что вы накануне профессионального праздника награждены Почетной грамотой Могилевского облпотребсоюза? – интересуюсь у собеседницы.
– Поделилась, – скромно улыбается Галина Ивановна. И добавляет: «Уж и не знаю, чем заслужила эту грамоту. Все люди хорошо работают и я как все…»
Как известно, скромность украшает человека. Вот и моя героиня, вопреки клише, оказалась человеком обаятельным, открытым, который умеет видеть прекрасное и сохранять позитив, даря его людям. Может поэтому в своей работе с коллегами, невзирая на понятие материальной ответственности, отношения, прежде всего, строит на доверии. А оно, как гласит народная мудрость, дороже золота.
– Галина Ивановна, – торопят мою героиню коллеги, – время…
И она торопится вернуться к своим обязанностям, чтобы во все магазины во время доставили так необходимые нам товары.
Янина МАВИЧ.
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Теги: Новости
 
 
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Часто профессия кладовщика не дооценивается. Многие как-то стереотипно считают, что люди этой профессии сидят в пыльных кладовках и чахнут там, как Кощей над своим...
 
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