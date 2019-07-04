Мария Ковалева: полвека в сфере потрекооперации

Источник материала: Новости Хотимска

7 июля отмечается Международный день кооперативов. В канун этого праздника почетным нагрудным знаком «40 лет трудовой деятельности в потребкооперации» за свой долгий труд была отмечена Мария Ковалева, ведь работает она в этой сфере уже 48 лет.

– В 1971 году совсем юной девчонкой пришла работать в хозяйственный магазин и можно сказать всю свою жизнь работаю в РайПО, – делится Мария Петровна. – В каком только магазине не работала: в хозяйственном, продуктовом, ювелирном, мебельном. Всего и не упомнить, но время пролетело быстро. Многих своих коллег помню, многие уже ушли на пенсию, а я все еще остаюсь в строю. Конечно, уже тяжеловато работать – возраст, но мой опыт пользуется спросом. Как только найдут мне достойную подмену, уйду на давно заслуженный отдых.

В уютном небольшом магазинчике «Родны кут» у ГПЛ №16, где работает Мария Петровна со своей сменщицей, очень приятно находиться: ассортимент всегда широкий, везде царит теплая обстановка и чистота. Наверное, это и есть главное предназначение сотрудников: ассортимент, уют, и как показатель, довольные покупатели, которые с теплом отзываются о работе этого магазина.

Эльмира КАРПОВА.

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