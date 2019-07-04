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Состоялось открытие палаточного лагеря «Выбор»
05.07.2019 — Разное | Новости Хотимска
Источник материала: Новости Хотимска
5 июля состоялось открытие палаточного лагеря «Выбор». Сон на свежем воздухе, игры, посиделки у костра, множество мероприятий ждут ребят на протяжении всего прибывания там.
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5 июля состоялось открытие палаточного лагеря «Выбор». Сон на свежем воздухе, игры, посиделки у костра, множество мероприятий ждут ребят на протяжении всего...
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