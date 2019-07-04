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Традиционный велопробег в честь Дня Независимости РБ прошёл в Солигорске.
05.07.2019 — Разное | Soligorsk News
Источник материала: Soligorsk News
29 июня 2019 20:23 1698
Традиционный велопробег в честь Дня Независимости РБ прошёл в Солигорске.
Проведение велопробега — хорошая традиция для жителей г. Солигорска и Солигорского района. В преддверие главного праздника страны – Дня Независимости Республики Беларусь, 29 июня на центральной площади нашего города состоялся традиционный велопробег. Организатором данного мероприятия выступил отдел образования, спорта и туризма Солигорского райисполкома
Более сотни велосипедистов – на своих двухколесных транспортных средствах отправились по историческим местам, чтобы почтить память погибших в годы Великой Отечественной войны.
Стартовал велопробег на центральной площади с приветственных слов от организаторов акции. Обратились к участникам и заместитель председателя Солигорского райисполкома Игорь Карака и председатель Солигорского районного Совета депутатов Алла Калеева, которые и возглавили колонну велосипедистов.
Тридцать шесть километров предстояло преодолеть участникам велозаезда, останавливаясь у памятных мест и отдавая дань уважения подвигам наших земляков. Мемориал в Зажевичах, Корысть, Погост, Тесово. Завершился велопробег там, где и стартовал – на центральной площади.
На протяжении всего маршрута участников акции сопровождали две машины ГАИ и одна – скорой помощи. Что позволило новичкам чувствовать себя увереннее.
Участники акции с удовольствием проехали предложенный маршрут. Многим из них он уже знаком с прошлого года. Впечатлившись массовостью заезда, пожелали они повторить велопробег и в этом году, что говорит о востребованности подобных мероприятий.
Отдел новостей «СОЛИГОРСК — НОВОСТИ».
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29 июня 2019 20:23 1698 Традиционный велопробег в честь Дня Независимости РБ...
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