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Традиционный велопробег в честь Дня Независимости РБ прошёл в Солигорске.

05.07.2019 — Разное | Soligorsk News  
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Источник материала: Soligorsk News


29 июня 2019 20:23 1698

Традиционный велопробег в честь Дня Независимости РБ прошёл в Солигорске.

Автор: Эдуард Кидяев. Фото: Ксения Молчанова.

Проведение велопробега — хорошая традиция для жителей г. Солигорска и Солигорского района. В преддверие главного праздника страны – Дня Независимости Республики Беларусь, 29 июня на центральной площади нашего города состоялся традиционный велопробег. Организатором данного мероприятия выступил отдел образования, спорта и туризма Солигорского райисполкома

Традиционный велопробег в честь Дня Независимости РБ прошёл в Солигорске.

Более сотни велосипедистов – на своих двухколесных транспортных средствах отправились по историческим местам, чтобы почтить память погибших в годы Великой Отечественной войны.

Участвовали в патриотической акции работники предприятий Солигорского района и структурных подразделений Солигорского районного исполнительного комитета, а также любители двухколесных транспортных средств, кто не мыслит свою жизнь без велосипеда.

Традиционный велопробег в честь Дня Независимости РБ прошёл в Солигорске.
Традиционный велопробег в честь Дня Независимости РБ прошёл в Солигорске.
Традиционный велопробег в честь Дня Независимости РБ прошёл в Солигорске.

Стартовал велопробег на центральной площади с приветственных слов от организаторов акции. Обратились к участникам и заместитель председателя Солигорского райисполкома Игорь Карака и председатель Солигорского районного Совета депутатов Алла Калеева, которые и возглавили колонну велосипедистов.

Традиционный велопробег в честь Дня Независимости РБ прошёл в Солигорске.
Традиционный велопробег в честь Дня Независимости РБ прошёл в Солигорске.
Традиционный велопробег в честь Дня Независимости РБ прошёл в Солигорске.

Тридцать шесть километров предстояло преодолеть участникам велозаезда, останавливаясь у памятных мест и отдавая дань уважения подвигам наших земляков. Мемориал в Зажевичах, Корысть, Погост, Тесово. Завершился велопробег там, где и стартовал – на центральной площади.

У каждого памятного места участникам акции рассказывали о событиях военных лет, проходивших на земле Солигорской. Традиционно руководил велопробегом заслуженный ветеран спорта Иван Горбатенко.

Традиционный велопробег в честь Дня Независимости РБ прошёл в Солигорске.
Традиционный велопробег в честь Дня Независимости РБ прошёл в Солигорске.
Традиционный велопробег в честь Дня Независимости РБ прошёл в Солигорске.

На протяжении всего маршрута участников акции сопровождали две машины ГАИ и одна – скорой помощи. Что позволило новичкам чувствовать себя увереннее.

Традиционный велопробег в честь Дня Независимости РБ прошёл в Солигорске.

Участники акции с удовольствием проехали предложенный маршрут. Многим из них он уже знаком с прошлого года. Впечатлившись массовостью заезда, пожелали они повторить велопробег и в этом году, что говорит о востребованности подобных мероприятий.

Отдел новостей «СОЛИГОРСК — НОВОСТИ».

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29 июня 2019 20:23 1698 Традиционный велопробег в честь Дня Независимости РБ...
 
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