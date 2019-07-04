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На все профессии мастер. Где и как студент может заработать денег?

05.07.2019 15:11 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

На все профессии мастер. Где и как студент может заработать денег?
фото из личного архива Александры Гвоздевой / АиФ

Александра Гвоздева, студентка Белорусского государственного университета, решила начать подрабатывать, чтобы не сидеть дома без дела, а в итоге обрела необычную мечту, которую теперь старается реализовать.

— Расскажите, пожалуйста, про свою первую продолжительную подработку.

— Самую первую продолжительную подработку я получила в декабре 2018 года. Это был магазин пижам кигуруми. В интернете нашла объявление, что данная компания ищет помощника на склад. Обязанности — упаковка товара и его отправка на почту.  Мою кандидатуру быстро утвердили, и я принялась за работу. Если вспомнить, работа не была тяжёлой, но вот один день врезался в память.

На все профессии мастер. Где и как студент может заработать денег? Зачетная работа. Как и где заработать студенту во время учебы?

Тогда меня попросили отвезти заказ в онкологический центр. Как позже выяснилось, мама хотела сделать новогодний подарок своей дочке, которой пришлось встречать Новый год не дома. Помню, что я сильно волновалась и очень хотела, чтобы пижамы, которые я на тот момент везла, понравились ребёнку. Мне казалось, что именно эти два маленьких детских костюмчика помогут кому-то почувствовать себя лучше. Именно поэтому я везла их с особым трепетом. Приехав в онкологический центр, меня встретила женщина, которая сделала заказ, и маленькая девочка, которая катила рядом с собой капельницу, украшенную мишурой к новогоднему празднику. Дочка заказчицы улыбалась и радостно протягивала руки к пакету, в котором находился её мягкий подарок. В тот момент мне стало невыносимо грустно, но я надеюсь, что те пижамы подняли ей настроение и помогли хоть ненадолго забыть о болезни.

Я работала в магазине кигуруми целый месяц. По итогу на заработанные деньги смогла подарить маме на Новый год мобильный телефон. С этой покупкой я почувствовала непреодолимое желание работать дальше. Но, увы, временные работники больше не требовались. И я ушла оттуда.

— Через сколько вы нашли новую подработку?

— На Новый год я уехала домой. В январе, когда начался семестр, я занялась поиском нового места. Решила, что попробую себя в роли кухонного работника. Обычно таких девушек на месте работы мило называют «хозяюшками», а не уборщицами или как-то иначе. Мне стало интересно, поэтому с самого утра я отправилась в один минский азиатский ресторан. Мне необходимо было мыть посуду: тяжёлые сковородки, грязные приборы... Поток грязных тарелок был бесконечным. Эта работа сложная, потому что требует быстрой реакции и выносливости. Мне хотелось поскорее закончить свою работу и пойти домой. Получив не такие уж и большие деньги за этот труд, весь следующий день у меня ломило спину из-за большой нагрузки, да и к тому же мой маникюр был сильно испорчен. Для себя я поняла, что быть «хозяюшкой» — это не моё призвание.

— Значит, вы проработали лишь один день?

— Да, но зато следующая подработка стала самой интересной и самой долгой. Я всегда хотела попробовать себя в роли аниматора. Так получилось, что моя одногруппница работает в студии, которая занимается детскими праздниками. Именно от неё я узнала, что им в штат на несколько месяцев нужен аниматор. Я тут же предложила свою кандидатуру.

На все профессии мастер. Где и как студент может заработать денег?
Фото: АиФ/ фото из личного архива Александры Гвоздевой

Пройдя небольшое собеседование, я приступила к работе. Признаюсь, что быть аниматором мне очень нравилось. За два месяца я побыла почти всеми известными героями из мультиков: Человеком-пауком, фиксиком, Леди Баг... И это только начало списка! Мне нравилось играть с детьми, рисовать им аквагрим на лицах, танцевать под зажигательную музыку. Конечно, были и свои нюансы, например, дети, которые как-то мешали празднику: срывали парик, который держался на шпильках, забирали какие-то реквизиты, а их родители, видя плохое поведение, ничего не хотели с этим делать. Но это единичные случаи. В начале июня я ушла из студии, потому что мои услуги им больше не требовались.

— В июне у студентов сессия. Но вы решили найти подработку и в этот период?

— Да, во время сессии я решила не сидеть сложа руки. На этот раз мне хотелось попробовать себя в сфере торговли. Ориентируясь на свои предпочтения, я нашла подработку на рынке. Пройдя небольшую стажировку, меня утвердили в качестве продавца. Нужно было продавать клубнику, черешню и абрикосы. По этому случаю я даже купила себе пёстрый передник, чтобы ко мне подходило больше клиентов. Я считаю, что улыбка и хорошее настроение – это залог успешной торговли. Именно поэтому в моей палатке стояла небольшая колонка с весёлой музыкой, которая, несомненно, привлекала клиентов.

— А как прошла сессия с таким загруженным графиком?

— Совмещать учёбу и работу было не сложно. Вообще в период семестра гибкий график позволял успевать и на пары, и на рабочую смену. А сессию я сдала хорошо, даже смогла выйти на повышенную стипендию.

На все профессии мастер. Где и как студент может заработать денег? Как подработать студентам и преподавателям

— Скажите, вам хотелось найти постоянное место работы?

— Пока что у меня не возникало такого желания. Мне кажется, что это постепенно надоедает, а так новый коллектив и новые обязанности не дают заскучать. Поэтому пока я хочу попробовать себя везде. Именно благодаря этому у меня появилась интересная мечта: попробовать себя во всех профессиях.

— Среди всех подработок, о которых вы рассказали, какая понравилась больше всего?

— Больше всего мне понравилось работать аниматором и продавцом. Во-первых, эти две профессии не давали мне скучать, ведь я постоянно с кем-то общалась. Во-вторых, так получалось, что на этих местах подработки мне попадался дружный коллектив.

 — Какую профессию хотелось бы попробовать в будущем?

— Я бы хотела попробовать себя в роли повара или же опять вернуться в сферу торговли.

— Какой совет вы можете дать студентам, которые хотят совмещать работу и учёбу?

— Ищите работу в интернете. Сейчас для этого есть масса групп в социальных сетях. Конечно же, лучше находить подработку с удобным для вас графиком, чтобы не было задолженностей в университете. Но, как мне кажется, самое главное – желание и цель. Если эти две составляющие присутствуют в работе, то всё будет складываться наилучшим образом.

 
 
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Многим студентам приходится совмещать учёбу и работу. Иногда подработка помогает реализовать себя в будущей профессии, а иногда временная работа — это лишь...
 
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