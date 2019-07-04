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Эрудиты – в самом центре безопасности

05.07.2019 — Разное | Нясвижскiя навiны  
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Источник материала: Нясвижскiя навiны

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Вопросы обучения детей правилам безопасности особо актуальны для родителей и педагогов в период летних каникул. Очень важно с раннего возраста обучать детей основам безопасности жизнедеятельности.

Эрудиты – в самом центре безопасности

Эрудиты – в самом центре безопасности
Ребята из профильного оздоровительного лагеря «Эрудит», в рамках акции «Каникулы без дыма и огня», посетили районный Центр безопасности, где не только узнали много нового и интересного, но и отработали навыки эвакуации при прохождении через задымленный лабиринт, научились правильно реагировать на различные чрезвычайные ситуации и выявлять нарушения правил пожарной безопасности. Также спасатели провели для гостей мастер-класс по обучению способам проведения сердечно-легочной реанимации пострадавшим при помощи специальных тренажеров, а все полученные знания дети закрепили пройдя тестирование при помощи планшетов.

Далее был запланирован визит в пожарную часть, где для ребят была проведена обзорная экскурсия по помещениям дежурной смены, продемонстрирована пожарная техника и оборудование, находящиеся на вооружении в подразделении. По ходу проведения всего мероприятия детвора буквально засыпала спасателей своими вопросами, а огнеборцы с огромным удовольствием на них отвечали. Было видно, что ребят переполняют положительные эмоции и проведенное мероприятие надолго останется у них в памяти, а приобретенные знания в области безопасности жизнедеятельности дети, в случае необходимости, с легкостью применят на практике.


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Вопросы обучения детей правилам безопасности особо актуальны для родителей и педагогов в период летних каникул. Очень важно с раннего возраста
 
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