Эрудиты – в самом центре безопасности

Источник материала: Нясвижскiя навiны

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Вопросы обучения детей правилам безопасности особо актуальны для родителей и педагогов в период летних каникул. Очень важно с раннего возраста обучать детей основам безопасности жизнедеятельности.







Ребята из профильного оздоровительного лагеря «Эрудит», в рамках акции «Каникулы без дыма и огня», посетили районный Центр безопасности, где не только узнали много нового и интересного, но и отработали навыки эвакуации при прохождении через задымленный лабиринт, научились правильно реагировать на различные чрезвычайные ситуации и выявлять нарушения правил пожарной безопасности. Также спасатели провели для гостей мастер-класс по обучению способам проведения сердечно-легочной реанимации пострадавшим при помощи специальных тренажеров, а все полученные знания дети закрепили пройдя тестирование при помощи планшетов.

Далее был запланирован визит в пожарную часть, где для ребят была проведена обзорная экскурсия по помещениям дежурной смены, продемонстрирована пожарная техника и оборудование, находящиеся на вооружении в подразделении. По ходу проведения всего мероприятия детвора буквально засыпала спасателей своими вопросами, а огнеборцы с огромным удовольствием на них отвечали. Было видно, что ребят переполняют положительные эмоции и проведенное мероприятие надолго останется у них в памяти, а приобретенные знания в области безопасности жизнедеятельности дети, в случае необходимости, с легкостью применят на практике.