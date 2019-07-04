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Последствия ожога борщевиком у жителя Малой Падзери. Фото

05.07.2019 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город

Последствия ожога борщевиком у жителя Малой Падзери. Фото

Мужчина получил травму в прошлый четверг во время покоса травы. Ожёг сразу не ощутил, а наутро на руке появился огромный волдырь. Мужчина проколол его иглой, из раны вытекла жидкость. Сейчас рана понемногу затягивается.

— После этого случая приезжал некий эксперт, но сказал, что растение не похоже на борщевик. Так что же это? — задаётся вопросом местный житель.

Однако ради безопасности своей семьи мужчина показал детям, куда ходить нельзя.

Последствия ожога борщевиком у жителя Малой Падзери. Фото


Ольга Кононович
Slutsk-Gorod.by

 
 
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Мужчина получил травму в прошлый четверг во время покоса травы. Ожёг сразу не ощутил, а наутро на руке появился огромный волдырь. Мужчина проколол его иглой, из раны...
 
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