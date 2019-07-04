Последствия ожога борщевиком у жителя Малой Падзери. Фото

Источник материала: Слуцк Город





Мужчина получил травму в прошлый четверг во время покоса травы. Ожёг сразу не ощутил, а наутро на руке появился огромный волдырь. Мужчина проколол его иглой, из раны вытекла жидкость. Сейчас рана понемногу затягивается.

— После этого случая приезжал некий эксперт, но сказал, что растение не похоже на борщевик. Так что же это? — задаётся вопросом местный житель.

Однако ради безопасности своей семьи мужчина показал детям, куда ходить нельзя.







Ольга Кононович

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