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Последствия ожога борщевиком у жителя Малой Падзери. Фото
05.07.2019 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
Мужчина получил травму в прошлый четверг во время покоса травы. Ожёг сразу не ощутил, а наутро на руке появился огромный волдырь. Мужчина проколол его иглой, из раны вытекла жидкость. Сейчас рана понемногу затягивается.
— После этого случая приезжал некий эксперт, но сказал, что растение не похоже на борщевик. Так что же это? — задаётся вопросом местный житель.
Однако ради безопасности своей семьи мужчина показал детям, куда ходить нельзя.
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Мужчина получил травму в прошлый четверг во время покоса травы. Ожёг сразу не ощутил, а наутро на руке появился огромный волдырь. Мужчина проколол его иглой, из раны...
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