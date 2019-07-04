Беларусь помнит: руководство УВД почтило память участников Великой Отечественной войны

Источник материала: Слуцк Город





Начальник УВД Минской области Александр Ковальчук в день 75-летия со Дня Независимости Республики Беларусь вместе с членами своей семьи посетилимогилу и почтил память своего дедушки Ковальчука М. Я.

Ковальчук Михаил Яковлевич родился 01.08.1913 года, воевал в составе 26 Стрелкового полка, стрелком-телефонистом на 3-ем Белорусском и 1-ом Украинском фронтах. В ноябре 1944 года и мае 1945 года дважды награжден медалью «За отвагу», к которой представлялись военнослужащие за личное мужество и отвагу в боях, своими умелыми, инициативными и смелыми действиями, сопряженными с рисками жизни, содействовали успеху боевых действий на фронте.





В наградных листах по 265-стрелковому Краснознаменному полку 20-й Барановичской дважды Краснознаменной ордена Суворова дивизии указано:

«наградить красноармейца Ковальчука Михаила Яковлевича, родился 1913 года, беларус, беспартийный, ранений не имеет, телефонист 1-го стрелкового батальона, за то, что он в бою за населенный пункт Ольшаны,Вышкувского уезда, Варшавской губернии./Польша/, 19 августа 1944 года, под минометным и пулеметным огнем противника устранил 6 порывов линии, чем обеспечил бесперебойную связь от наблюдательного пункта командира батальона и командиру роты на протяжении боя.

…телефониста отделения управления батареи 120-мм минометов, за то, что он в бою 2.05.1945 года в районе Притсен Парк (Берлин) в течение часового боя, под сильным ружейно-пулеметным огнем противника устранил 12 порывов на линии, идущей от наблюдательного пункта командира батареи и огневым позициям минометов».

Михаил Яковлевич принимал участие в штурме и взятии Кенигсберга 10 апреля 1945 года и Берлина7 мая 1945 года, за что представлен к медалям «За взятие Кенигсберга» и «За взятие Берлина». Также 9 мая 1945 года награжден медалью «За победу над Германией». Войну закончил в Берлине, за все время ни разу не был ранен или контужен, хотя все время воевал на передовой. Демобилизован 13 октября 1945 г. После войны награждался юбилейными медалями «10, 20, 30, 40 лет Победы в Великой Отечественной войне»;«50, 60 лет Вооруженных сил СССР», в 1985 году Орденом Великой Отечественной войны II степени. После войны в 1976 году его труд в колхозе «им. Куйбышева» Слуцкого района был отмечен медалью «Ветеран труда», которая в мирное время приравнивалась к медали «За отвагу». Ковальчук Михаил Яковлевич умер 28 декабря 1985 года. Похоронен в деревне Серяги, Слуцкого района.





Ольга Ковальчук