Специальные свидетельства вручили труженикам Горецкого района из Книги славы Могилевщины

Источник материала: Горецкий вестник

Специальные свидетельства вручили труженикам из Горецкого района, которые по итогам работы в 2018 году занесены в Книгу славы Могилевщины. Это директор открытого акционерного товарищества «Горкилен» Виталий Евтихович, оператор машинного доения сельскохозяйственного закрытого акционерного товарищества «Горы» Ирина Глебко, главный агроном РУП «Учхоз БГСХА» Александр Горбачев.Церемония состоялось во время митинга на Буйничском поле 3 июля.





Председатель Могилевского облисполкома Леонид Заяц тепло поздравил участников мероприятия с главным государственным праздником и вручил специальные свидетельства заслуженным труженикам Могилевщины, которые по итогам работы в 2018 году были занесены в Книгу славы Могилевской области.