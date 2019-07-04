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Специальные свидетельства вручили труженикам Горецкого района из Книги славы Могилевщины
05.07.2019 — Разное | Горецкий вестник
Источник материала: Горецкий вестник
Специальные свидетельства
Председатель Могилевского облисполкома Леонид Заяц тепло поздравил участников мероприятия с главным государственным праздником и вручил специальные свидетельства заслуженным труженикам Могилевщины, которые по итогам работы в 2018 году были занесены в Книгу славы Могилевской области.
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Специальные свидетельства вручили труженикам из Горецкого района, которые по итогам работы в 2018 году занесены в Книгу славы Могилевщины. Это директор открытого...
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