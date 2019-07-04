Что так сильно горело в районе Заводского переулка?

Источник материала: Виртуальный Брест

Пока обстоятельства произошедшего неизвестны, традиционно есть лишь фото и видео. Может быть, завтра в сводке МЧС будет информация.





фото и видео - Олег Голос





Дым был виден издалека. Прибывшие подразделения МЧС справились с возгоранием.





Позже в соцсетях была размещена ещё одна фотография с места происшествия:



