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Что так сильно горело в районе Заводского переулка?
05.07.2019 15:46 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Пока обстоятельства произошедшего неизвестны, традиционно есть лишь фото и видео. Может быть, завтра в сводке
фото и видео -
Дым был виден издалека. Прибывшие подразделения МЧС справились с возгоранием.
Позже в соцсетях была размещена ещё одна фотография с места происшествия:
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