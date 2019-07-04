Александр Палышенков: «У меня были хорошие соратники»

Источник материала: Виртуальный Брест

Звание «Почётный гражданин города Бреста» Александру Палышенкову присвоили в 2014 году за значительный вклад в социально-экономическое развитие и совершенствование инфраструктуры Бреста.





Автор фото: Алексей ГАНЧУК

Александр Палышенков работал в должности председателя горисполкома без малого десять лет. За это время Брест значительно преобразился: были введены в эксплуатацию Южный обход Бреста с реконструкция моста через реку Мухавец, первая очередь Западного обхода, мусороперерабатывающий завод, Центральная городская больница, реанимационный и операционный блоки городской БСМП, ЦГП, здание главного областного управления Министерства финансов, Гребной канал, Дворец водных видов спорта, бейсбольный стадион, СК «Виктория», легкоатлетический манеж и картинговая трасса.



А ещё в те годы высокими темпами шло строительство жилья для брестчан. Сегодня Александр Палышенков – гость «БВ». Он расскажет, как судьба связала его с исполнительной властью, каких объектов, на его взгляд, не хватает в Бресте, чем он занимается на заслуженном отдыхе и ещё много интересного.



– Александр Сергеевич, один из ваших предшественников Геннадий Мосько, рассказывая свою историю о том, как он стал чиновником, произнёс, что оказался в нужное время в нужном месте. Каким образом судьба привела Вас в органы исполнительной власти?



– Абсолютно случайно. Никогда не планировал работать в партийных органах и органах исполнительной власти, потому что я чистый производственник. Окончил Ленинградское речное училище по специальности «Гидротехническое строительство», затем Белорусский политехнический институт, сегодняшний БНТУ, по специальности «Промышленное и гражданское строительство». Отслужил в армии и начал работать в строительной отрасли.



Трудовую деятельность начинал старшим техником Днепро-Бугского техучастка в Пинске. Прошёл путь от мастера специализированной передвижной колонны управления Брестсельстрой до управляющего треста, на базе которого было создано проектно-промышленное объединение «Полесьежилстрой», сегодня оно считается одним из ведущих предприятий города. Я был его создателем и первым руководителем, проработав там 21 год.



Однажды тогдашний председатель облисполкома Виктор Бурский предложил мне должность запредседателя агропромышленного комитета области по строительству. Я согласился, это было в девяностом году. В 2002-ом пошли кадровые изменения. Посчитали, что в комитете достаточно трех заместителей: по экономике, животноводству и растениеводству. Моя должность подлежала сокращению. Нужна была новая работа. Поступали разные предложения. Ныне покойный председатель горисполкома Николай Гордиевич предложил службу в горисполкоме. Мы с ним земляки, вместе росли, учились.



– Вы родом из Жабинковского района?



– Я там только родился, в деревне Залузье, где мой отец был начальником шлюза. А рос и учился в Кобрине, оттуда и переехал в Брест. Поэтому именно Кобрин считаю своей малой родиной.



– На предложение Николая Гордиевича ответили согласием?



– Да, пришёл в исполком на должность заместителя по строительству, в мои обязанности входил большой круг вопросов: отвечал за всё жилищное строительство, архитектуру, градостроительство, индивидуальный сектор, коммунальное хозяйство. Когда освободилась должность первого заместителя председателя, я перешёл на неё, но оставил за собой те функции, которые выполнял на предыдущей. Николай Петрович часто болел, поэтому процентов пятьдесят времени приходилось руководить мне. Но председателем горисполкома быть не планировал. Однако десять лет без месяца находился в этой должности.



– Какие планы, которые Вы не успели воплотить на должности градоначальника, передали по наследству? Удалось ли Вашему преемнику реализовать то, что хотели сделать Вы, но по некоторым причинам не получилось?



– Процентов 80 всех мероприятий, идущих за счёт бюджета или средств предприятий и организаций, которые включены в протокол распоряжений Президента «О подготовке празднования 1000-летия Бреста» – это программные вопросы, которые были проработаны при мне, командой, которой я руководил. Взять хотя бы тот же Западный обход, его строительство было оговорено в 2010 году.



Докладывая Президенту о проделанной работе, об исполнении его поручений, во время открытия Дворца водных видов спорта в октябре 2010 года, я сказал, что наш город уникальный и скоро отметит тысячелетие. Глава государства поинтересовался, в каком году, а я говорю: «В 2019-ом». «Так ещё долго», – продолжился диалог. «Александр Григорьевич, не успеем оглянуться, пройдут эти девять лет. Пока протокол выйдет в свет, потом проектирование, стройка и тысячелетие», – убеждал я. Тогда и оговорили строительство Западного обхода, нового автовокзала, вынос порта, работу аэропорта и многие другие вопросы. При мне начинали строительство зданий прокуратуры , суда, налоговой.



Запланирована была и реконструкция больницы скорой помощи. Здание было построено в польское время, это была больница общей практики, не хватало мощностей, поэтому мы решили сделать пристройку, увеличили коечный фонд, отдельно построили пять операционных блоков. Правда, потом Александр Рогачук доработал этот проект в лучшую сторону.



– Общаетесь ли с нынешним руководством города? Обращаются ли они к Вам за советом?



– Конечно, мы поддерживаем связь. Редко, но обращаются, чтобы обсудить некоторые моменты. Когда приезжал Президент, Александр Степанович попросил приехать помочь рассмотреть некоторые вопросы. Мы с ним подготовили их. Один до сих пор беспокоит меня.



Пока есть время, надо обратиться за резолюцией к Александру Григорьевичу, это касается строительства больничного комплекса за рекой.



– Каких, на Ваш взгляд, объектов ещё не хватает в Бресте?



– Мне бы очень хотелось, чтобы в городе был хороший концертный зал. Мы сегодня не можем пригласить к нам нормальных артистов. В спортивной сфере мы сделали много, можем проводить любые соревнования. Была реальная возможность обзавестись современным концертным залом-трансформером на две тысячи мест, но эта идея забуксовала, иностранный инвестор отказался от проекта. Больница очень нужна за рекой. Дай Бог, получится. Рад, что мне удалось решить вопрос с учреждением здравоохранения в микрорайоне Южный. Сегодня там есть поликлиника, есть небольшое приёмное отделение для детей.



А ещё в городе нет Дворца бракосочетания. Мы с Александром Рогачуком, когда он был главой Московского района, обустроили небольшой зал в администрации. Но ведь это не Дворец! Я, допустим, был в Могилеве, там есть золотой, серебряный залы, гримёрная, комната жениха и невесты. А у нас в Доме обрядов два небольших зала и само здание встроено в жилой дом – парадности нет. Кто его знает, может быть, от этих моментов и зависит количество разводов?

– Как известно, кадры решают всё. Давайте поговорим о людях, о команде, с которой Вы развивали город.

– Этот сталинский лозунг правильный и актуальный, без него руководителю никуда. Во-первых, если он всё хочет делать сам, это не руководитель, для его характеристики есть другое слово из четырёх букв (ишак – прим. автора). Главная задача руководителя – уметь мыслить конструктивно, правильно, как можно меньше ошибаться, хотя от ошибок никто не застрахован. Нужно суметь так организовать команду, чтобы она работала. Другое дело, что нужно работать больше, чем она. Я начинал свой рабочий день в семь утра и только в восемь вечера уезжал домой. Самый спокойный день – суббота, если не было никаких мероприятий, мог прийти в свой кабинет, где была возможность посидеть, поработать с документами, что-то подготовить на следующую неделю или месяц. Команду надо подбирать, беречь, воспитывать и защищать, если понадобится. Тогда будет толк.



У меня были хорошие соратники – мои заместители Валерий Лаптейкин, Вячеслав Хафизов и Василий Ковальчук, а также все начальники управлений и отделов. Самая трудно подбираемая должность в исполкоме – главного архитектора. Во-первых, он должен быть специалистом высокой квалификации, во-вторых, уметь работать с людьми, а это редкость, в-третьих, хорошо знать законодательную базу. При мне был Олег Ляшук. После него я принимал на эту должность Николая Власюка, он и сегодня хорошо работает, вопросов нет.



– В своём интервью пять лет назад Вы сказали, что к тысячелетию город будет совершенно другим. Какова Ваша оценка изменениям, которые произошли сегодня в Бресте?



– Конечно, город изменился в лучшую сторону. Большую работу проделал Александр Рогачук вместе с аппаратом по Кобринского мосту. Я бы за неё не взялся, наверное, уже по старости. Однажды проскользнула мысль о восстановлении Суворовского моста. На мой взгляд, есть ли смысл его восстанавливать, когда заработает Западный обход? Следующим этапом я решал бы вопрос с Задворцами и Берёзовкой. Считаю, эти два района обязательно нужно связывать.



– Чем занимаетесь на заслуженном отдыхе?



– А вот посмотрите, сколько здесь работы! – Александр Палышенков показывает на придомовую территорию с красивым садом, беседкой, интересной альпийской горкой, прудиком, в котором цветут розовые лилии и живут рыбки, впечатляющей живой изгородью из туй. – Когда-то это были маленькие деревца, которые я привёз в багажнике «девятки». Здесь всё сделано своими руками. На участке десять соток отведено саду, здесь более 60 плодовых деревьев.



Когда получил участок, сразу решил, что здесь будет хороший сад. Деревья сам не обрезаю, нанимаю специалистов. На днях должен прийти человек выкосить траву. В этом году с супругой решили отметить мой юбилей. Ждём гостей из Австрии, Москвы, Санкт-Петербурга и других городов и стран. Обычно дни рождения не отмечаю, но подумал, что семьдесят – довольно опасный возраст, всё чаще мы собираемся вместе уже совершенно по другому поводу. А в 75 или 80 могу и сам никого не собрать. На юбилеях и на похоронах говорят только хорошее, лучше это хорошее услышать своими ушами.



Будучи на пенсии, переделал домик на участке для тестя с тёщей. Раньше здесь был хозблок, где располагались летняя кухня и мастерская. Утеплил крышу и стены, вырезал большие оконные проёмы, провёл отопление, сделал горячую воду, туалет, получился домик, как в деревне. Учёл и тот факт, что 95-летний тесть передвигается на инвалидном кресле, сделал пандус.



– Что пожелаете брестчанам в преддверии знаменательного юбилея города?



– Людям всегда нужно желать только хорошего. Пусть каждый день приносит радость, верьте в лучшее завтра. Помните фразу из кинофильма «Белые росы»? «И что ты, Федос, в своей жизни сделал? – спросил Тимофей. «А я 80 лет смерти фигу показывал», – прозвучал ответ. Желаю всем радости в жизни, уверенности в завтрашнем дне, здоровья, успехов и благополучия, удовлетворения в семье и на работе. Трудности, они есть всегда и везде – такова жизнь. Ищите больше поводов для радости, ведь мы сами в силах создавать себе настроение.



Завтра Александр Палышенков отметит семидесятилетие. Уважаемый Александр Сергеевич, редакция «БВ» присоединяется ко всем поздравлениям и пожеланиям, которые прозвучат в этот день в Ваш адрес. Крепкого Вам здоровья и долголетия. Пусть Вас всегда окружают забота, тепло и внимание родных, близких и друзей. Оптимизма Вам и хорошего настроения!